Леонардо ди Каприо дари $1 млн. за възстановяване след пожарите в Лос Анджелис

Х оливудската звезда Леонардо ди Каприо обещава да предостави 1 000 000 долара за подпомагане на „спешните нужди и усилията за възстановяване след пожара“ след опустошителните горски пожари в Лос Анджелис.

Носителят на „Оскар“ и известен природозащитник обяви щедрото си дарение в партньорство със своята организация Re:wild и нейната програма за бързо реагиране, след като бедствието в Калифорния отне живота на най-малко 25 души и разруши хиляди домове.

