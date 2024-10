Има ли опасност от "тройна епидемия"?

Н астъпи сезонът, в който всеки боледува и е време отново да се предпазим от обичайната вълна респираторни вируси.

Освен сезонният грип, COVID-19 продължава да се разпространява с новия вариант XEC, а също така сме изправени и пред по-малко известния, но все пак опасен респираторен синцитиален вирус (RSV).

(Видеото е архивно: Зрителите питат, лекарят отговаря: Всички вируси натоварват сърцето)

Различава ли се вариантът XEC на COVID-19 от останалите? Ето симптомите

В комбинация, тези вируси могат да доведат до това, което някои експерти неофициално наричат „тройна епидемия“.

Сезонният грип е познат феномен, а макар че RSV не е толкова известен, научните изследвания показват, че той също следва ясна сезонност.

COVID-19 не е строго сезонна инфекция, но обикновено се наблюдава увеличение на случаите през есента и зимата.

Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ има намаляване на положителните тестове за COVID-19 до 5 октомври. Ако в САЩ действително се готви тройна епидемия, това вероятно ще се случи по-късно през сезона.

