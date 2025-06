Кристин Дейвис най-накрая разкри дали е излизала с Тузара от "Сексът и градът"

К ристин Дейвис най-накрая разкри истината дали е имала романтична връзка с колегата си от „Сексът и градът“ Крис Нот — и категорично отрече това да е вярно.

60-годишната актриса ясно заяви, че никога не е излизала с Тузара, след като темата беше повдигната в подкаста ѝ „Ти ли си Шарлот?“ по време на разговор с гостуващата певица SZA.

В клип от епизода от 2 юни, публикуван в събота, Дейвис казва: „Шарлот беше за Тузара, така че и аз бях за Тузара.“

Коментар от фен под видеото обаче подхрани любопитството: „Госпожо, не излизахте ли с него??“ На което актрисата директно отвърна: „Не, не съм!“

Фенът отговори с изненада: „О, боже, явно съм бил заблуден. Даже го потърсих в Google — има няколко линка, в които се твърди, че сте имали връзка. Заклевам се, не си го измислих.“

През годините слуховете за евентуална романтична връзка между Дейвис и 70-годишния Нот се засилиха, особено по време на шестте сезона на „Сексът и градът“. През 2000 г. двамата предизвикаха вълна от спекулации, когато се появиха заедно на червения килим на филмовите награди на MTV, а Дейвис дори облиза бузата на Нот.

Въпреки това, Дейвис никога не е имала романтична връзка с него. В течение на кариерата си обаче е била свързвана с други известни личности като Арън Соркин, Алек Болдуин и Рик Фокс.

Kristin Davis finally reveals if she dated ‘Sex and the City’ co-star Chris Noth https://t.co/zFnwWY1O4A pic.twitter.com/JhGv1yAN7I