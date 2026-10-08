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Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Цвети Петрова и Боби Турбото ще помагат на изпълнителя в търсенето на музикален талант тази неделя в 20:00 по NOVA

8 октомври 2026, 13:23
Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”
Източник: NOVA

Т ази неделя от 20:00 ч. по NOVA сцената на „Пееш или лъжеш“ ще посрещне един от най-разпознаваемите български изпълнители – Кристиан Талев-Криско. Като откривател на музикални таланти, той и този път ще разчита на интуицията си, за да разбере кой от осемте участници има истинска певческа дарба и кой умело заблуждава всички.

Източник: NOVA

В търсенето на впечатляващ глас Криско няма да бъде сам. До него заедно с Алекс Раева, Иван Христов и Андрей Арнаудов, ще застанат съпругата му Цвети Петрова и актьорът Борислав Захариев-Боби Турбото. Двамата ще се опитат да разгадаят поведението на участниците, да открият скритите знаци и да помогнат на рапъра да направи правилния избор. Но дали близките му съветници ще успеят да го насочат към истинския талант или и те ще се превърнат в жертви на заблудата?

Източник: NOVA

Любимият водещ Димитър Рачков ще представи на сцената осем колоритни образа - Рапъра, Фотомодела, Тапицера, Художничката и Актрисата, са само част от участниците, които ще се опитат да спечелят доверието на Криско. А сред тях има и двама души, свързани с роднинска връзка, която може да се окаже важна следа или добре обмислена лъжа.

Ще успее ли Криско да разпознае истинския певец сред осемте участници? Ще успеят ли съветниците да убедят рапъра в мнението си и защо един от тях ще се изяви на сцената като майстор на лицевите опори? Не пропускайте „Пееш или лъжеш“ тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Пееш или лъжеш” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация. Епизодите на предаването ще бъдат налични след ефир на NOVA PLAY

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