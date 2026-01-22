Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

К рис Нот разкри, че той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели заради начина, по който тя реагира на многобройните обвинения в сексуално посегателство, повдигнати срещу него през 2021 г, съобщава Page Six.

71-годишният актьор се появи в подкаста „ Realy Famous with Kara Mayer Robinson “ и твърди, че бившата му колежка от „Сексът и градът“ не се е свързала с него, за да чуе неговата версия на историята, преди да сподели публично изявление в подкрепа на обвинителите си.

Нот беше обвинен в сексуално посегателство от три жени през 2021 г. Той обаче отрече твърденията.

В съвместно изявление по това време Паркър и нейните колеги от „SATC“ Синтия Никсън и Кристин Дейвис споделиха: „Дълбоко сме натъжени да чуем обвиненията срещу Крис Нот. Подкрепяме жените, които се отзоваха и споделиха болезнените си преживявания. Знаем, че това сигурно е много трудно и ги поздравяваме за това.“

Нот нарече изявлението „разочароващо“ и каза, че е „доста очевидно“, че вече не е приятел с Паркър.

„Изявлението, което те направиха – което всъщност не беше нищо повече от управление на марката – не знам, беше тъжно, беше разочароващо, беше изненадващо“, каза Нот в предварителен преглед на епизода на подкаста, получен от People . „Защото трябва да ми се обадите и да чуете моята гледна точка. Познавате ме от много години и работим заедно от много години.“

Chris Noth reveals why he and Sarah Jessica Parker are no longer friends: It was ‘hurtful’ and ‘affected everything’ https://t.co/9IPnXiFCoV pic.twitter.com/atm2EFrJWa — Page Six (@PageSix) January 22, 2026

След като се появи във всичките шест сезона на „Сексът и градът“, както и в двата последващи филма на сериала, Нот се завърна за продължението „И просто така“ през 2021 г. Героят му - г-н Биг - обаче беше убит на премиерата на сериала.

„И разбирам, това е по-скоро Холивуд от Холивуд“, продължи той. „Но преди да направите това изявление, познавате ме, познавате ме през всичките тези години, обадете ми се, за да ви разкажа истинската информация за това. И това не се случи, и това беше много лошо.“

Нот каза, че ситуацията му е показала кои са истинските му приятели.

„Просто знам, че ако беше от другата страна, нямаше да го направя“, каза той, отбелязвайки, че „абсолютно“ би се обадил на Паркър, ако ролите бяха разменени.

„Това беше болезнено и наистина повлия на всичко“, добави той.

Паркър не отговори веднага на искането за коментар на Page Six.

По-рано този месец Нот публично се разсмея по адрес на 60-годишния Паркър, предизвиквайки възмущение сред феновете на „SATC“. Актьорът публикува своя снимка от фитнес залата с надпис „По дяволите, Нова година – ДАВАЙ!!!!“

През 2023 г. Нот отново отрече обвиненията в сексуално посегателство срещу него, но призна , че е изневерил на съпругата си Тара Уилсън.

Той и Уилсън са женени от април 2012 г. и имат двама сина: Орион, на 18 години, и Кийтс, на 5 години.

Нот настояваше, че сексуалните контакти извън брака му са били по взаимно съгласие.

„Отклоних се от жена си и това е опустошително за нея и не е много красива картина“, каза той пред USA Today.