Любопитно

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Обвиненията срещу Крис Нот през 2021 г. доведоха не само до професионален срив, но и до край на дългогодишното му приятелство със Сара Джесика Паркър

22 януари 2026, 12:08
Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели
Източник: Getty Images

К рис Нот разкри, че той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели заради начина, по който тя реагира на многобройните обвинения в сексуално посегателство, повдигнати срещу него през 2021 г, съобщава Page Six.

71-годишният актьор се появи в подкаста „ Realy Famous with Kara Mayer Robinson “ и твърди, че бившата му колежка от „Сексът и градът“ не се е свързала с него, за да чуе неговата версия на историята, преди да сподели публично изявление в подкрепа на обвинителите си.

Нот беше обвинен в сексуално посегателство от три жени през 2021 г. Той обаче отрече твърденията.

В съвместно изявление по това време Паркър и нейните колеги от „SATC“ Синтия Никсън и Кристин Дейвис споделиха: „Дълбоко сме натъжени да чуем обвиненията срещу Крис Нот. Подкрепяме жените, които се отзоваха и споделиха болезнените си преживявания. Знаем, че това сигурно е много трудно и ги поздравяваме за това.“

Нот нарече изявлението „разочароващо“ и каза, че е „доста очевидно“, че вече не е приятел с Паркър.

„Изявлението, което те направиха – което всъщност не беше нищо повече от управление на марката – не знам, беше тъжно, беше разочароващо, беше изненадващо“, каза Нот в предварителен преглед на епизода на подкаста, получен от People . „Защото трябва да ми се обадите и да чуете моята гледна точка. Познавате ме от много години и работим заедно от много години.“

След като се появи във всичките шест сезона на „Сексът и градът“, както и в двата последващи филма на сериала, Нот се завърна за продължението „И просто така“ през 2021 г. Героят му - г-н Биг - обаче беше убит на премиерата на сериала.

„И разбирам, това е по-скоро Холивуд от Холивуд“, продължи той. „Но преди да направите това изявление, познавате ме, познавате ме през всичките тези години, обадете ми се, за да ви разкажа истинската информация за това. И това не се случи, и това беше много лошо.“

Нот каза, че ситуацията му е показала кои са истинските му приятели.

„Просто знам, че ако беше от другата страна, нямаше да го направя“, каза той, отбелязвайки, че „абсолютно“ би се обадил на Паркър, ако ролите бяха разменени.

„Това беше болезнено и наистина повлия на всичко“, добави той.

Паркър не отговори веднага на искането за коментар на Page Six.

По-рано този месец Нот публично се разсмея по адрес на 60-годишния Паркър, предизвиквайки възмущение сред феновете на „SATC“. Актьорът  публикува своя снимка  от фитнес залата с надпис „По дяволите, Нова година – ДАВАЙ!!!!“

През 2023 г. Нот отново отрече обвиненията в сексуално посегателство срещу него, но призна , че е изневерил на съпругата си Тара Уилсън.

Той и Уилсън са женени от април 2012 г. и имат двама сина: Орион, на 18 години, и Кийтс, на 5 години.

Нот настояваше, че сексуалните контакти извън брака му са били по взаимно съгласие.

„Отклоних се от жена си и това е опустошително за нея и не е много красива картина“,  каза той пред USA Today. 

Източник: Page Six    
Крис Нот Сара Джесика Паркър Обвинения в сексуално посегателство Разпадане на приятелство Сексът и градът Публично изявление Признание за изневяра Подкаст интервю Холивудски скандал
Последвайте ни

По темата

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

Новите инвалидни пенсии повече от тези за стаж и възраст

pariteni.bg
Renault закрива звеното за електромобили и софтуер Ampere

Renault закрива звеното за електромобили и софтуер Ampere

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

България Преди 16 минути

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 32 минути

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

Свят Преди 50 минути

Дрон е ударил жилищен блок през нощта

<p>Европейският съюз има &quot;сериозни проблеми&quot;</p>

Навроцки: Напрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за Украйна

Свят Преди 50 минути

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Свят Преди 1 час

Генералният секретар на НАТО заяви на форума в Давос, че трансатлантическият съюз остава ключов за сигурността, докато войната в Украйна продължава и Русия увеличава натиска

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

България Преди 1 час

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

Свят Преди 1 час

Четиринадесет ученици от местно държавно училище са ранени при инцидента

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Свят Преди 1 час

Мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние

Автобус отнесе спирка в Пловдивско, шофьорът избяга

Автобус отнесе спирка в Пловдивско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Според очевидци автобусът спрял на спирката нормално, но при тръгването я ударил и напуснал мястото на катастрофата

Фил Колинс

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Свят Преди 1 час

<p>НАСА разкри ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август</p>

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Любопитно Преди 1 час

Поддръжниците на странната теория вярваха, че през ноември 2024 г. е "изтекъл" таен документ, разкриващ т.нар. "Проект Anchor" на НАСА

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 1 час

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Свят Преди 1 час

Приятелка на Тръмп заяви пред съда, че той е спасил живота ѝ, след като се е обадил на полицията, когато видял по FaceTime как бившият ѝ приятел я напада

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Свят Преди 2 часа

Бруклин Бекъм проговори за „унизителния“ танц с Виктория, разплакал булката му! Скрит запис крие „неуместни“ моменти, които семейството иска да унищожи. Защо синът на Дейвид Бекъм отказа да се помири и обвини майка си в саботаж?

Снимката е илюстративна

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

България Преди 2 часа

В разразилия се сблъсък се включи и майката на бореца, която атакува Васева

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Тръмп се подигра на Макрон за слънчевите му очила в Давос

Свят Преди 2 часа

"Вчера го гледах, с тези красиви слънчеви очила. Какво по дяволите се случи?" , каза Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Edna.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Шок: 33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

Gong.bg

Президентът на Азербайджан се нахвърли върху съдийството на мача с Айнтрахт

Gong.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Nova.bg