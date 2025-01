Почина режисьорът Джеф Баена, съпруг на Обри Плаза

Р ежисьорът Джеф Баена, съпругът на актрисата Обри Плаза, почина на 47 години, пише ВВС.

Тялото му е открито от асистент в дома му в Лос Анджелис в петък сутринта, където по-късно е обявен за мъртъв, се казва в докладите.

Американският режисьор, най-известен с филмите "Малките часове", "Животът след Бет", се ожени за Плаза през 2021 г.

Jeff Baena, writer and director who was married to Aubrey Plaza, has died by suicide, @TMZ reports. He was 47. pic.twitter.com/JNyLzYe76t