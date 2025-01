Обри Плаза с първи думи след смъртта на мъжа ѝ Джеф Баена

А ктрисата Обри Плаза наруши мълчанието си след новината за трагичната смърт на съпруга ѝ режисьора Джеф Баена на 47 години, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

В кратко изявление, получено от вестника, представител на 40-годишната актриса каза:

„Това е невъобразима трагедия. Ние сме дълбоко благодарни на всички, които ни оказаха подкрепа.

Моля, уважавайте нашето лично пространство през този скръбен период“.

Изявлението идва, след като Плаза беше принудена да пропусне 82-рите годишни награди „Златен глобус“ в Лос Анджелис в неделя. Тя трябваше да участва в церемонията.

40-годишната Плаза беше обявена като един от водещите на наградите в новинарско съобщение в петък – в същия ден служители на съдебната медицина на окръг Лос Анджелис потвърдиха, че

47-годишният Баена е открит мъртъв в дом в квартал Лос Фелиз,

определяйки го като самоубийство чрез обесване.

Плаза, която започна да се среща с Баена през 2011 г. и се омъжи за него през 2021 г., си сътрудничи с покойния си съпруг във филми като Life After Beth от 2014 г., The Little Hours от 2017 г. и Spin Me Round от 2022 г.

Въпреки че тя не присъства на Златните глобуси в неделя, режисьорът на „Бруталистът“ Брейди Корбет, спомена нея и Баена, след като взе статуетката за най-добър режисьор.

Brady Corbet wins Best Director - Motion Picture for #TheBrutalist at the 2025 #GoldenGlobes and sends his condolences to Aubrey Plaza and Jeff Baena's families. pic.twitter.com/a9Vg3Rols7 — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2025

„И накрая

тази вечер сърцето ми е с Обри Плаза и семейството на Джеф

– лека нощ“, каза Корбет, докато камерите се насочваха към емоционалния Ейдриън Броуди в публиката, докато главният герой в „Бруталистът“ едва сдържаше сълзите си.

Въпреки че Баена не е получавал нито една номинация за „Златен глобус“ в кариерата си, той успя да получи две номинации за Голямата награда на журито за два от филмите си на филмовия фестивал Сънданс. Те включват „Джоши“ през 2016 г. и „Животът след Бет“ през 2014 г.

