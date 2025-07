Кралска сватба в стил Spice: Мел Би се омъжи с разкош в катедралата „Сейнт Пол“

М ел Би изглеждаше като класическа булка в ослепителна бяла рокля, украсена с перли, когато пристигна, за да сключи брак с годеника си Рори Макфий в катедралата „Сейнт Пол“ тази събота.

Звездата от Spice Girls пристигна със стил — с елегантно бяло Bentley, сияеща от щастие и с воал, който внимателно нагласи преди да влезе в храма, за да стане официално г-жа Макфий.

Mel B arrives at her wedding in a pearl-adorned white gown - as Emma Bunton is the only Spice Girl to attend St Paul's Cathedral ceremony https://t.co/NCnsf0n5WM — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 5, 2025

Булчинската ѝ рокля впечатли с прозрачен илюзионен дизайн, обсипан с бели перли, и романтичен, накъдрен корсаж. Воалът придаде завършек на царствената ѝ визия. Междувременно младоженецът избра класическо шотландско облекло с червено-зелен тартанов килт.

Скари Спайс се отказа от емблематичния си леопардов принт в полза на традиционна бяла церемония, последвана от пищно сватбено празненство за 28 000 паунда в луксозния небостъргач The Shard.

Сред звездните гости изпъкна Ема Бънтън – единствената друга представителка на Spice Girls, която присъстваше. Докато Мел се подготвяше за третото си „Да“, Ема поведе известните лица, пристигащи за церемонията. Въпреки отсъствието на Виктория Бекъм, Джери Халиуел и Мелани Чизхолм, Ема не пропусна възможността да подкрепи дългогодишната си приятелка.

Сред гостите бяха и сестрата на Мел – Даниел Браун, както и знаменитости като Дейзи Лоу, Катрин Райън и Габи Рослин, които впечатлиха с избора си на стилни тоалети.

Ема се върна към стила си от времето на Baby Spice, носейки розова мини рокля, комбинирана с обувки на платформа и подходяща каишка за глезен. Беше придружена от съпруга си Джейд Джоунс и 17-годишния им син Бо – и двамата елегантни и в тон с повода.

Emma Bunton reveals her secret role at Mel B's wedding saying 'I can't wait'https://t.co/TBkoDDMF6g pic.twitter.com/iQjwcc5MvB — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 5, 2025

Даниел сияеше в синя рокля с флорални мотиви, влизайки в катедралата със своите деца – Мими, Хендрикс и Майла. 60-годишната Габи също впечатли с телесна миди рокля с прозрачен горен слой и дълго розово палто.

Още от сутринта персоналът подготвяше катедралата за специалния ден. Мел получи официално разрешение да сключи брак в „Сейнт Пол“, след като през 2022 г. бе удостоена с Ордена на Британската империя за работата си в защита на уязвими жени.

Преди началото на церемонията през входа бяха внесени огромни букети от бели цветя. MailOnline съобщава, че кум на Рори е неговият брат Джордан, а Джеймс Стийн – близък приятел на младоженеца – е имал честта да заведе Мел до олтара, замествайки покойния ѝ баща Мартин Браун. Племенничките ѝ са били момичета с цветя.

Макар събитието да привлече много известни личности, липсата на някои ключови имена като Виктория Бекъм и Гери Халиуел се усещаше. Източници твърдят, че Пош Спайс е била в чужбина, но не пропусна да публикува вълнуващ пост в Instagram със стара черно-бяла снимка на Мел с останалите момичета от групата.

Източник: Getty Images

„Поздравления @officialmelb @rorymcphee за специалния ви ден! Не бих могла да бъда по-развълнувана и за двама ви. Желая ви живот, изпълнен с щастие! Целувки xx“, написа Виктория под снимката.

Според слухове отсъствието на Гери се дължи на обтегнатите отношения между нея и Мел, които не са се подобрили след шокиращото ѝ признание през 2019 г. за интимна връзка между двете по време на началото на Spice Girls. Гери така и не получи извинение за това разкритие.

The special meaning behind Mel B's wedding dress revealed as she shuns her trademark leopard print for traditional bridal gown https://t.co/2YmWVEpq9O — Zicutake USA Comment (@Zicutake) July 5, 2025

Известните музикални магнати Саймън Коуел и Саймън Фулър също присъстваха на сватбата, въпреки враждата помежду си. След съдебни спорове за права и формати, двамата се срещнаха лице в лице, като Коуел бе придружен от годеницата си Лорън Силвърман, а Фулър пристигна сам. „Сигурен съм, че всички ще се държат подобаващо“, коментира източник.

Мел се омъжва за трети път. През 1998 г. тя се венча за холандския певец Джими Гулзар, а през 2007 г. — за Стивън Белафонте, с когото се разведе през 2016 г. след обвинения в домашно насилие, които той категорично отрича.

Връзката ѝ с Рори започва през 2018 г., но се задълбочава през 2019 г., когато певицата се завръща във Великобритания след реюниън турнето на Spice Girls. Мел призна, че Рори ѝ е помогнал да възстанови доверието си в мъжете след бурния ѝ брак със Стивън.

„Той беше част от семейството ми, още преди да се срещаме – това ми даде основа на сигурност и доверие, каквато е трудно да се изгради след насилие“, каза тя в подкаста How to Fail на Елизабет Дей.

Cara Delevingne joins pregnant Katherine Ryan and Daisy Lowe at Mel B's wedding as they lead the celebrity arrivals at St Paul's Cathedral https://t.co/tgGTLRm4Yf — Zicutake USA Comment (@Zicutake) July 5, 2025

Рори е семеен приятел и фризьор, който работи с Мел от години. Той е близък и с братовчеда ѝ, актьора Крисчън Кук. Според приятели, Рори е „земен, скромен човек с добри ценности“, който не търси слава.

След церемонията в катедралата, гостите бяха откарани с класически лондонски автобуси Routemaster до The Shard – 95-етажен небостъргач, където двойката организира изискано празненство в ресторанта Shangri-La, с панорамна гледка към столицата.

„Ще бъде парти в облаците – запомнящо се, стилно и достойно за една Спайс Гърл“, заяви близък до младоженците. „Това е третият ѝ шанс за щастие и тя ще го отпразнува както подобава.“