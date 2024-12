Кралица Елизабет II къпала децата си, носейки безценна корона

К ралица Елизабет II, известна с прагматичния си подход към кралските задължения, демонстрира уникална комбинация от майчинство и монархия, като е изкъпала децата си, носейки безценна корона.

Историята придава напълно буквален смисъл на поговорката "тежка е царската корона".

Кралица Елизабет II, известна с прагматичния си подход към живота, е репетирала носенето на короната си, докато помагала на децата си по време на вечерно къпане. Този анекдот, споделен от крал Чарлз III, разкрива нейната подготовка за коронацията през 1953 г., когато тя трябвало да свикне с тежестта на короната.

#OnThisDay in 1953 the Coronation of Queen Elizabeth II took place. Queen Elizabeth was crowned with St Edward's Crown and wore the Imperial State Crown for the official Coronation Portrait. A new exhibition in the Jewel House is now open. 👑 https://t.co/M5jzjBMnuG



📷 Alamy pic.twitter.com/Z0dnZvpU5o — The Tower of London (@TowerOfLondon) June 2, 2023

Монархът, който управляваше 70 години, почина през 2022 г.

Чарлз сподели историята по време на среща с канадки, участвали в коронацията на майка му през 1953 г., които се завърнаха в Лондон за събитието „Момичетата на коронацията“. Той разказа, че като дете помни как майка му е репетирала с короната на Свети Едуард, тежаща над два килограма, за да свикне с предизвикателствата на церемониалните задължения.

The Imperial State Crown has four pearls hanging from the monde. Three of them are said to have belonged to Queen Elizabeth I. pic.twitter.com/GbyZGcbpa0 — Royal Central Insights (@Coronation2023) May 2, 2023

Коронацията е важен символ в британската монархия, а короните, използвани в тези събития, се съхраняват под строга охрана в Лондонската кула. Имперската държавна корона, инкрустирана с над 2800 диаманта, редовно се използва за държавното откриване на парламента. В същото време короната на Свети Едуард, изработена през 1661г., се използва само при коронации, запазвайки историческото си значение.

Всички корони се третират като безценни предмети, които трябва да бъдат запазени за вековете. За контекст, когато Меган Маркъл искаше да заеме диадемата си за сватбения ден за пробна прическа, на принц Хари беше казано, че има нужда от собствена охрана и полицейски ескорт.

Queen Elizabeth lent Meghan Markle the diamond bandeau tiara (originally Queen Mary’s). It was made in 1932, with the entre broach dating back to 1893.



Absolutely beautiful. pic.twitter.com/hKFAdL1H3o — IAMFASHION (@IAMFASHlON) May 19, 2018

Документалният филм от 2018 г. „Коронацията“ разкрива и думите на самата Елизабет за тежестта на Имперската държавна корона: :"Не можете да гледате надолу, за да прочетете речта – трябва да я държите вдигната. Ако го направите, има риск да счупите врата си или короната да падне. Разбира се, короните си имат своите недостатъци, но все пак са изключително значими символи."​

