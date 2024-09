Две години от смъртта на кралицата: Чарлз III посети църква близо до "Балморал"

Б ританският крал Чарлз Трети посети църква близо до замъка "Балморал" в Шотландия, за да се помоли и да почете паметта на майка си кралица Елизабет Втора на втората годишнина от нейната смърт, предадоха ДПА и Пи Ей медия.

Крал Чарлз и кралица Камила пристигнаха в малката църква "Крати Кърк", която покойната кралица често е посещавала.

Кралят бе забелязан в 11:25 часа местно време на задната седалка на държавното "Бентли" в цвят бордо заедно с Камила на път към мястото за поклонение. Камила, облечена в зелено сако с ревери от червен и зелен тартан и зелена шапка, украсена с перо, се усмихваше на очакващите я фотографи и снимачни екипи, докато държеше дамската си чанта в скута си.

BREAKING: King Charles and Queen Camilla have arrived at Crathie Kirk church near Balmoral for prayers and reflection in memory of Queen Elizabeth II on the second anniversary of her death. https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/2M6OFtJ8zZ — Sky News (@SkyNews) September 8, 2024

Кралят, който имаше розово цвете в ревера на сивото си сако, оправяше маншетите си, докато се подготвяше за службата.

75-годишният крал Чарлз е отседнал в имението си в Абърдийншър в Шотландия, където на 8 септември 2022 г. кралицата почина на 96-годишна възраст.

Втората година от управлението му беше изпълнена с лични предизвикателства и бе белязана от здравословни проблеми - диагнозата рак на него и на принцесата на Уелс.

The King is attending church near Balmoral for prayers and reflection in memory of his mother Queen Elizabeth II on the second anniversary of her death. Charles and Queen Camilla arrived at the tiny granite Crathie Kirk, two years on from Charles's accession to the throne. pic.twitter.com/0H8BqXu0gU — LBC News Scotland (@LBCNewsScot) September 8, 2024

По повод годишнината бяха отдадени почести на покойната кралица, като министър-председателят Киър Стармър изрази признателност към "70-те славни години на нейното управление".

"Днес се навършват две години от кончината на кралица Елизабет Втора", заяви Стармър в съобщение, публикувано в социалните мрежи. "Отдадеността на покойната кралица към Обединеното кралство и Общността на нациите ни научи, че пред каквито и предизвикателства да е изправена страната ни, стойността на службата винаги е непреходна", каза той.

"През 70-те славни години на своето управление тя беше в центъра на живота на тази нация. Днес ние почитаме паметта ѝ", подчерта Стармър.

King Charles III attended church near the royal Balmoral estate in Scotland for prayers and reflection in remembrance of his mother Queen Elizabeth II on Sunday, the second anniversary of her death. https://t.co/HxUMzQrl7D — CityNews Toronto (@CityNewsTO) September 8, 2024

Вижте повече в нашата галерия:

* Във видеото: Кралските пощи на Великобритания представиха марки в памет на кралица Елизабет II

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase