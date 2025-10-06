Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Любопитно

Оказва се, че жените са по-податливи на геомагнитни условия

6 октомври 2025, 06:48
С лънчевите бури - гигантски изблици на енергия от Слънцето, които нарушават магнитното поле на Земята - могат да играят роля в предизвикването на инфаркти, особено при жените, установи ново проучване, пише Newsweek.

Изследователи, ръководени от Националния институт за космически изследвания (INPE), анализираха болнични записи от Сао Жозе дос Кампос, Бразилия , между 1998 и 2005 г. - период, белязан от висока слънчева активност.

По-конкретно, екипът сравни 1340 случая на инфаркт (съобщени сред 871 мъже и 469 жени) с данни за вариациите в силата на магнитното поле на Земята, измерени с помощта на така наречения Планетарен индекс (Kp-индекс).

„Класифицирахме анализираните дни като спокойни, умерени или нарушени. А здравните данни бяха разделени по пол и възрастова група [до 30 години; между 31 и 60; над 60 години]. Заслужава да се отбележи, че броят на инфарктите сред мъжете е почти два пъти по-висок – независимо от геомагнитните условия. Но когато разгледаме относителната честота на случаите, откриваме, че при жените тя е значително по-висока по време на нарушени геомагнитни условия в сравнение със спокойни условия. Във възрастовата група 31-60 години тя е до три пъти по-висока“, каза в изявление авторът на статията и изследовател в INPE Луис Фелипе Кампос де Резенде.

„Следователно, нашите резултати показват, че жените са по-податливи на геомагнитни условия“, добави Резенде.

Какво се случва в атмосферата?

Геомагнитните смущения възникват, когато слънчевият вятър – постоянният поток от заредени частици от Слънцето – се сблъска с магнитното поле на Земята. Тези събития могат да нарушат работата на спътници, радиосигнали и GPS.

От края на 70-те години на миналия век, проучвания в Северното полукълбо показват, че тези слънчеви частици могат да повлияят и на човешкото здраве, особено на сърцето.

Възможните обяснения включват промени в кръвното налягане, сърдечната честота и дори циркадните ритми (естественият цикъл на сън и бодърстване на тялото). Въпреки това учените подчертават, че тази връзка далеч не е доказана.

Първи по рода си в Бразилия

„Това е първото проучване по темата, проведено в нашите географски ширини, но то не е окончателно. Следователно, целта не е да се предизвиква тревога сред населението, особено сред жените“, каза Резенде.

Има някои ограничения, които трябва да се вземат предвид: това е наблюдателно проучване, проведено в един град, използващо размер на извадката, който все още не е идеален за медицински въпроси.

„Въпреки това, ние вярваме, че тези открития представляват емпиричен резултат с хипотетична значимост и релевантност, който не бива да се пренебрегва в научния контекст.“

Констатациите също така показват, че жените може да са по-уязвими към геомагнитни смущения, отколкото мъжете – нещо, което не е било широко документирано преди.

„Не открихме никакви значими публикации по тази тема в литературата. Това е въпрос за бъдещи изследвания“, добави Резенде.

Поглед напред

Слънцето функционира на приблизително 11-годишни цикли на висока и ниска активност. Настоящият цикъл достигна своя „слънчев максимум“ в края на 2024 г. и началото на 2025 г., което означава, че слънчевите бури са по-вероятни през следващата година. INPE и други космически агенции наблюдават тези смущения, но прогнозирането точно кога ще се случат остава трудно.

„Учени по целия свят се опитват да предскажат появата на геомагнитни смущения, но точността засега не е добра. Когато този вид услуга стане по-напреднала – и ако въздействието на магнитните смущения върху сърцето бъде потвърдено – ще можем да обмислим стратегии за превенция от гледна точка на общественото здраве, особено за хора, които вече страдат от сърдечни проблеми“, каза Резенде.

Източник: Newsweek    
