Корените на Тръмп: Откъде всъщност идва президентът на САЩ?

Д оналд Тръмп може и да е роден в Ню Йорк, но историята на неговото семейство води началото си от едно от най-суровите и отдалечени кътчета на Шотландия — остров Луис в Хебридите. Майка му, Мери Ан Маклауд, произлиза от рибарско семейство в малкото село Тонг, но емигрира в Ню Йорк.

От острова към Голямата ябълка

Мери Ан Маклауд е родена през 1912 г. в Тонг, на няколко километра от Сторноуей — главния град на остров Луис, и умира на 7 август 2000 г. Тя е едно от десетте деца в семейството на Малкълм Маклауд, който в по-късните си години ръководи пощата и поддържа малък магазин. Макар и малко по-заможни от средностатистическите семейства в селото, условията след Първата световна война били тежки. Островът е загубил около хиляда мъже по фронтовете, а катастрофата на кораба „Йолер“ през 1919 г. отнема още 200 живота на млади островитяни, завръщащи се у дома.

Мери Ан е една от десетките хиляди шотландци, които емигрират до САЩ и Канада в първите години на XX век, за да избягат от икономическите трудности у дома. Майката на бъдещия президент на САЩ е едва на 18 години и е придружена от по-голямата си сестра Катрин, която вече живеела в Ню Йорк. Тя си търси работа като домашна помощница.

Известно време работи като бавачка на богато семейство в предградията на Ню Йорк, но е загубила позицията си, след краха на Уолстрийт. Мери за кратко се връща в Шотландия през 1934 г.

Мери Ан се запознава с предприемача Фред Тръмп, син на германски емигранти, за когото се омъжва през 1936 г.

Животът в Америка и наследството от Луис

