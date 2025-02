"Конклав" спечели наградата BAFTA за най-добър филм

Ф илмът "Конклав", фокусиращ се върху процеса за избор на папа спечели наградата за най-добър филм на церемонията по връчване на отличията BAFTA на Британската академия за кино и телевизия, предаде Ройтерс.

Продукцията спечели BAFTA във водещата категория на наградите, като надделя над "Анора", "Бруталистът", "Напълно непознат" и "Емилия Перес".

BAFTA Awards: ‘Conclave’ Scores Best Film as ‘The Brutalist’ Ties With Four Wins and Mikey Madison Surprises in Leading Actress https://t.co/ot21QPzywj pic.twitter.com/t7W9fjLSaL — Variety (@Variety) February 16, 2025

"Конклав" имаше общо 12 номинации за отличията.

Наградата за най-добър режисьор отиде при Брейди Корбет за „Бруталистът“. Ейдриън Броуди, изпълняващ главната роля във филма, получи BAFTA за нея. Продукцията грабна отличието и в категорията за най-добър саундтрак.

За най-добра актриса беше отличена Майки Мадисън за „Анора“.

В категорията за актьор в поддържаща роля победи Киърън Кълкин за „Истинска болка“. Колежката му Зоуи Салдана получи наградата в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля за „Емилия Перес“.

„Истинска болка“ спечели BAFTA и за най-добър оригинален сценарий, дело на Джес Айзънбърг. За най-добър неанглоезичен филм беше отличен „Емилия Перес“.

#EEBAFTA Complete list of 2025 BAFTA Award winners:



Best Film - Conclave

Director - Brady Corbet, The Brutalist

Leading Actress - Mikey Madison, Anora

Leading Actor - Adrien Brody, The Brutalist

Best Supporting Actress - Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Best Supporting Actor - Kieran… pic.twitter.com/ftHIfRSSA5 — Film Festival (@LifeIsAFilmFest) February 16, 2025

В категорията за най-добра анимация BAFTA получи „Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl". Продукцията победи и в категорията за най-добър детски и семеен филм.

Дейвид Джонсън взе BAFTA за изгряваща кинозвезда.

За най-добра документална лента беше отличен „Супермен: Историята на Кристофър Рийвс".

