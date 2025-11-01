Кой ще напусне Big Brother две седмици преди финала?

Д о големия финал на Big Brother 2025 остават само две седмици, а тази вечер по време на студиото на живо от 21:00 ч. по NOVA ще стане ясно кой е поредният съквартирант, който ще напусне Къщата. За зрителските гласове се борят тираджията Калин, бившият военен Стоянов, юристът Валентин и Стиван - двойна номинация на Стефан и Иван. Вотът в приложението NOVA PLAY е положителен, а участникът, който събере най-малко гласове, ще се раздели с вълнуващия социален експеримент.

Голямата тема по време на лайва тази вечер ще е агресивното поведение на диджея Иван Абаджиев. Той показа държание, което беше осъдено от всички и не трябва да се толерира. Ще го изгонят ли зрителите на NOVA обаче и ще стане ли Стефан жертва на действията на своя най-близък човек в Big Brother?

В лайв студиото на хитовия формат коментатори ще бъдат топ моделът Ивайла Бакалова, телевизионният експерт Кристина Патрашкова, ютубърът Асен Кукушев и риалити ветеранът Филип Лазаров - Бричка.

Участникът, който напусне надпреварата за 100 000 лева, ще седне на стола на “Голямата сестра”, където ще даде първото си интервю пред водещата Елена Сергова. Епизодът ще бъде наличен в неделя в 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Кой ще се раздели с приключението на живота си малко преди финала? Гледайте студиото на Big Brother на живо от 21:00 ч. по NOVA.

