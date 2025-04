Кой наруши правилата на погребението на папата

П огребението на папа Франциск в събота във Ватикана събра на едно място политическия и аристократичен елит на света. Както всяко събитие в сърцето на Римокатолическата църква, и това беше подчинено на редица правила и изисквания, които засягаха дори облеклото на гостите.

Стог дрескод изискваше мъжете да носят черен костюм с черна вратовръзка и бяла риза. За жените – черна рокля до под коляното (черен тоалет като цяло) и черно покривало за глава – воал, шал, забрадка, шапка. Реално това са

съвсем нормални изисквания, подходящи за всяко едно погребение, но някои хора избраха да не се съобразяват с тях.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше засипан с критики за избора му да носи ярко син костюм и вратовръзка в същия цвят, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail). Американският адвокат по наказателно право и бивш щатски и федерален прокурор Рон Филипковски коментира в социалната мрежа X: „Един човек се появява в син костюм на погребението на папата. Никога няма да познаете кой“ – явен намек за Тръмп.

One guy shows up in a blue suit to the Pope’s funeral. You will never guess who. pic.twitter.com/3zBJlc792l