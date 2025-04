Коя е Дилън Майер — годеницата (а може би вече съпругата) на Кристен Стюарт?

Д илън Майер е дългогодишната партньорка на Кристен Стюарт, а напоследък се заговори, че двете вече са се оженили. Макар новината да не е официално потвърдена, интересът към Майер — сценарист и актриса — продължава да расте.

Двойката винаги е държала връзката си далеч от светлината на прожекторите, но и личният, и професионалният живот на Майер будят нарастващо любопитство. Коя е жената, която е пленила сърцето на Кристен Стюарт?

Кристен Стюарт и годеницата ѝ се ожениха

TMZ публикува снимки, които, според мнозина, показват сватбена церемония с участието на двете жени, предизвиквайки вълна от спекулации. До момента нито Стюарт, нито Майер са направили официално изявление по темата.

Стюарт и Майер са във връзка от 2019 г., а по време на участие в „Шоуто на Хауърд Стърн“ през 2021 г. Стюарт потвърди слуховете за годежа: „Исках да ми предложи, така че много ясно изразих какво искам. И, знаете ли, тя го направи. Беше наистина сладко. Справи се страхотно.“

Kristen Stewart has married fiancée Dylan Meyer. pic.twitter.com/xkjyc4NjgM — Film Updates (@FilmUpdates) April 21, 2025

В началото на 2024 г. в подкаста Not Skinny But Not Fat Стюарт разкри, че двете са предприели стъпки към планиране на бъдещето си заедно: „Правили сме наистина досадни неща като замразяване на яйцеклетки и други такива“, каза тя. „Така че, ако решим, можем.“

Коя е Дилън Майер?

Дилън Майер е сценарист и актриса с дълбоки корени в развлекателната индустрия. Тя е дъщеря на номинирания за „Оскар“ сценарист Никълъс Майер и е изградила собствена кариера както зад, така и пред камерата.

Сред нейните сценаристки проекти се откроява филмът на Netflix от 2016 г. XOXO, късометражният филм Loose Ends, както и осем епизода от научнофантастичния сериал Miss 2059. Освен това тя е съсценарист на филма на Ейми Полер от 2021 г. Moxie, чиято премиера също бе в Netflix.

Майер има участия и като актриса — в късометражни филми като The Death and Return of Superman, Wrestling Isn't Wrestling и Jem Reacts to the New Jem and the Holograms Trailer. Появява се заедно със Стюарт и в епизод от телевизионния сериал Homemade.

През май 2023 г. тя публично подкрепи стачката на Гилдията на сценаристите на Америка, като написа в Instagram: „Без сценаристи филмите и телевизионните ви предавания ще са скапани. Повярвайте. Нашата борба за справедливо заплащане е толкова важна, че се налага да маршируваме с плакати. Нуждаем се от подкрепата ви! Ако обичате историите, кажете на студиата да ценят разказвачите.“

Kristen Stewart is married!



The Twilight star, 35, tied the knot with Dylan Meyer in Los Angeles on Sunday, April 20. | 📷: Getty



Read more: https://t.co/y8FXPVEu5B pic.twitter.com/RSWBBzY8rq — People (@people) April 21, 2025

Творческо партньорство и романтика

Любовната връзка между Майер и Стюарт прераства и в творческо сътрудничество. Двете пишат заедно сценарий за филм, който Стюарт описва като „комедия за стоунър момиче“. Освен това разработват телевизионен проект, в който Стюарт ще участва.

„Тя е наистина брилянтен, дяволски добър сценарист“, казва Стюарт пред Vanity Fair, подчертавайки творческата им химия.

В социалните мрежи Майер често споделя нежни публикации за партньорката си. В поздрав по случай Свети Валентин през 2023 г. тя написа: „Дори това — ясен връх в краткото ми време на земята — не се доближава до усещането да прекарам понеделник вечер по спортен екип с теб, Свети Валентин.“

Майер често е рамо до рамо със Стюарт на червения килим, включително по време на кампанията ѝ за номинация за „Оскар“ за ролята ѝ в Спенсър.

Как се срещат Кристен Стюарт и Дилън Майер?

Двете се запознават преди няколко години на снимачна площадка, но романтичната искра припламва едва след като се срещат отново на рожден ден на общ приятел през 2019 г. Стюарт си спомня момента по време на интервю при Хауърд Стърн: „В деня, в който я срещнах, всичко се промени“, казва тя. „Помислих си: ‘Къде съм била досега и защо не съм те познавала?’“

Започват да се срещат през август 2019 г., скоро след раздялата на Стюарт с модела Стела Максуел. Само няколко седмици по-късно Стюарт ѝ признава любовта си по време на вечер навън: „Приятелите ѝ бяха там или нещо такова, и когато те излязоха, аз просто казах: ‘О, човече, толкова съм влюбена в теб. Това е.’“

Unconditionally and irrevocably in love! ❤️💍 Kristen Stewart married longtime partner Dylan Meyer during an intimate ceremony in LA on Sunday. pic.twitter.com/kSLEJ26mUd — Entertainment Tonight (@etnow) April 21, 2025

В интервю за Elle Стюарт казва: „Тя е брилянтна“, обяснявайки, че споделените им корени в Лос Анджелис и творческите им стремежи са ги сближили още повече. „И двете бяхме като тролчета като деца. Толкова сме сходни, а в същото време различни“, добавя тя.

Макар често да се появяват заедно на червени килими и филмови фестивали, двойката ревниво пази личния си живот.

В интервюта Стюарт неведнъж е казвала, че си мечтае за семпла сватба, с малко шум, вероятно дори организирана от известния готвач Гай Фиери. „Просто ще застанем, ще си кажем обетите и ще купонясваме след това“, каза тя на Стърн.