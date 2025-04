Кристен Стюарт и годеницата ѝ се ожениха

К ристен Стюарт и нейната годеница Дилън Майер узакониха любовта си в неделя с „интимна“ сватбена церемония, състояла се в Лос Анджелис.

35-годишната звезда от „Здрач“ и 37-годишната сценаристка се венчаха в дома на Кристен малко след като получиха брачното си свидетелство, съобщиха източници на TMZ.

Въпреки че влюбените сведоха броя на гостите до минимум, се твърди, че сред присъстващите е имало и знаменитости, включително Ашли Бенсън и съпруга ѝ Брандън Дейвис. По информация от източници, Кристен и Дилън — която е дъщеря на режисьора Никълъс Майер — са взели разрешение за брак в окръг Лос Анджелис миналия вторник.

Според публикации Кристен и Дилън се запознават още през 2013 г. на снимачна площадка, връзката им започва години по-късно — през август 2019 г.

Те започват да излизат скоро след раздялата на Кристен с модела Стела Максуел, с която актрисата имаше нашумяла връзка, започнала през 2016 г.

Звездата от Personal Shopper и Дилън, която работи като сценарист и актриса, отново се срещат на парти на общ приятел и се сближават, благодарение на общото си детство в Лос Анджелис, разказва Los Angeles Times. През лятото на 2021 г. двете предизвикват слухове за годеж, след като и двете са забелязани с пръстени на лявата си ръка.

По-късно, през ноември същата година, Кристен потвърждава годежа пред Хауърд Стърн.

През следващите години, бившата половинка на Робърт Патинсън от време на време споделя актуална информация около планирането на сватбата си.

Миналата година източници споделиха пред People, че Кристен започнала да „предпочита по-скромна церемония от първоначално планираната“, въпреки че признават, че желанията ѝ са се „променяли“ с времето.

В крайна сметка, интимната сватба в неделя напълно съвпада с решението ѝ да избегне голяма и пищна церемония. Една от мечтите на Кристен за сватбата ѝ обаче изглежда не се е сбъднала.

В същото интервю, в което обявява годежа си, актрисата разкрива, че мечтае Гай Фиери да ръководи церемонията.

По-късно, в предаване на Today Show, Кристен остава изненадана, когато водещите ѝ показват видео, в което звездата от Diners, Drive-Ins And Dives заявява, че с удоволствие би венчал двойката. Въпреки това, по всичко личи, че снимките от сватбата не показват присъствието на звездата от Food Network.

