Кристен Стюарт ще се жени за приятелката си Дилън Майер

А ктрисата Кристен Стюарт обяви годежа си със сценаристката Дилън Майер.

Във вечерно шоу във вторник звездата от филма за принцеса Даяна "Спенсън", заяви: "Ще се женим, определено ще го направим!"

31-годишната актриса разказа, че се е запознала с Дилън Майер на снимачната площадка на филмова продукция, но двете са изгубили връзка, докато не се срещат отново през 2019 г. - шест години по-късно - на рожден ден на общ приятел.

Още през юли месец тази година двете са били забелязани да носят пръстени, с което подхранваха слуховете за годеж.

"Исках да получа предложение за брак и мисля че много ясно изразявах как исках да се случи, и тя (Дилън - бел. ред.) го изпълни перфектно. Беше много сладко предложение. Тя се справи много добре", споделя Кристен.

