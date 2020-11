Книга на Максим Бехар влезе в топ 10 на най-добрите PR книги в света за всички времена

К нигата „Световната PR революция“ на Максим Бехар постигна впечатляващ успех в САЩ.

Тя съдържа мнения на 100 от най-известните международни PR експерти от 65 страни и от 6 континента. В нея Бехар разглежда актуалните тенденции в PR бизнеса, като се фокусира върху въздействието на социалните медии. Авторът прави и интересни прогнози за бъдещето на тази постоянно променяща се индустрия.

„За мен е чест, че „Световната PR революция“ получава толкова висока международна оценка. Tова е важно признание не само за мен като автор, но и за България. Книгата е изключително актуална за настоящата ситуация, тъй като един от въпросите, които разглежда, е как бизнесът и обществата да се адаптират към новите реалности и да се справят с кризите“, коментира авторът Максим Бехар.

Книгата е в топ 10 на най-добрите PR книги в света за всички времена. Произведението заема 7-о място в авторитетната международна класация на BookAuthority – 100 Best PR Books of All Time (100-те най-добри PR книги за всички времена). Друго значимо постижение на „Световната PR революция“ е 6-ата позиция сред най-добрите книги за 2020 г.

BookAuthority е една от най-престижните глобални класации за книги, която се формира от препоръките и оценките на известни бизнесмени и предприемачи като Илон Мъск, Марк Зукърбърг, Джеф Безос, Уорън Бъфет, Бил Гейтс, Тим Кук, Джак Ма и Ричард Брансън.

В България книгата излезе в края на 2019 г. и първият ѝ тираж бе изчерпан за по-малко от месец. „Световната PR революция“ може да бъде закупена онлайн в печатен и дигитален формат от официалната страница на книгата, както и в големите книжарници в страната.

Само преди месец в България излезе и новата книга на Максим Бехар – „Пет минути до утре“. В нея авторът представя нестандартна гледна точка по отношение на промените в света, които COVID-19 предизвика, и прави интересни прогнози за развитието на бизнеса в новата реалност. Това е единствената книга на българския пазар, посветена на лидерството по време на пандемия. „Пет минути до утре“ се радва на огромен читателски интерес и скоро след пускането си на пазара оглави класацията за най-продавани заглавия в книжарница „Гринуич“.

За Максим Бехар:

Максим Бехар е български бизнесмен, журналист и дипломат и възпитаник на Harvard Kennedy School. Той е основател и Главен изпълнителен директор на водещата българска PR компания M3 Communications Group, Inc., както и Председател на Борда на Световния комуникационен форум в Давос, Швейцария. Максим Бехар е Почетен генерален консул на Република Сейшели в България. В края на 2017 г. приключи своя мандат като Президент на Световната PR организация ICCO. Книгата му „Световната PR Революция“, издадена първо в Съединените щати, е оценявана като една от най-добрите в света в областта на PR-a през последните години.