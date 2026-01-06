"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

М азните храни, алкохолът и безсънната нощ натоварват много тялото. Така че дните след Нова година могат да са много трудни. Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари.

Пийте вода

Алкохолът и липсата на сън карат тялото да губи много вода. Първото нещо, което трябва да направите след поредицата празници Коледа и Нова година, е да възстановите водния си баланс. Препоръчително е да пиете вода често и на малки глътки през целия ден. Появяват се доказателства, че интоксикацията и дехидратацията не са пряко свързани и че водата не помага за облекчаване на махмурлука, но препоръките на специалистите по зависимости остават същите.

Можете също така да пиете рехидратиращи разтвори, които се предлагат в аптеките. Не бива обаче да се опитвате да лекувате махмурлук. Методът „клин клин избива“ – пиене на повече алкохол, за да се отървете от махмурлук – не работи. Може временно да притъпи симптомите, но те скоро ще се върнат с пълна сила.

Яжте лека закуска

Яденето на салати, пълни с майонеза, и пържено пиле за закуска не е добра идея. Първо, мазните храни са по-трудни за смилане. Тялото се нуждае от повече стомашен сок, за да ги усвои, така че започва да отделя повече солна киселина, което предизвиква киселини и гадене.

Второ, срокът на годност на овкусените салати е само 12 часа. Дори и да са били съхранявани в хладилник, те все още не са безопасни за консумация.

За закуска след обилно пиене, най-добрите храни за консумация са тези от диетата BRAT: банани, ориз, ябълково пюре и препечен хляб. Те помагат за повишаване на нивата на кръвната захар (които обикновено спадат след обилно пиене) и успокояват стомаха.

Вдишайте чист въздух

Леката физическа активност подобрява кръвообращението и насища кръвта с кислород. Това помага за прочистване на ума и насърчава доброто храносмилане. Разходката на чист въздух също ще ви помогне да се чувствате по-енергични.

Важно: Говорим за леки упражнения като ходене. Най-добре е да отложите интензивните тренировки.

Поспете малко

По време на сън много процеси се забавят, тялото изразходва по-малко енергия и се възстановява по-бързо. Ето защо, ако изпитвате симптоми на махмурлук или тежко недоспиване, най-добре е да си легнете.

Важно е обаче да поддържате баланс, за да избегнете нарушаване на циркадните си ритми (вътрешния си биологичен часовник) и режима си на сън. Избягвайте да спите до късно вечерта; най-добре е да си насрочите дрямка преди 14:00 часа.

Пиенето на кафе за събуждане не е добра идея. Кофеинът ви помага да се събудите, но също така увеличава дехидратацията и свива кръвоносните съдове. Това може да влоши симптомите на махмурлук и да причини главоболие.