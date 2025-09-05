Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

К акво е общото между жаба, бутилка белина и телефон? Всички те вече се предлагат под формата на дамска чанта. Навлязохме в шантавия сезон на модата с тази най-нова тенденция, която превзе подиумите.

Може би скорошната разходка на Риана из Ню Йорк, носейки буквална багета на Fendi, ще помогне да се убедите. Или пък чантата във формата на куче-робот на Мона Пател, която я придружаваше на последната Met Gala. Или фактът, че Valentino, Bottega Veneta и Moschino представиха изключително необичайни дизайни на чанти на ревютата за пролет/лято 2025 г. Независимо от формата, размера или цвета, ако нещо изглежда абсурдно, но може да бъде изработено от кожа и да побере червило, има голяма вероятност да бъде превърнато в дамска чанта.

Въпреки сегашния наплив от подобни модели, странните чанти не са съвсем нова концепция. Тенденцията датира отпреди почти осемдесет години и е свързана с дизайнерката Джудит Лейбър, която имала брилянтната идея да трансформира всичко – от кексчета и пържени картофи до ретро телефони – в инкрустирани с кристали вечерни чанти. За щастие, марката все още процъфтява днес, дори след смъртта на Лейбър.

Според Шакайла Форбс-Бел, психолог по мода и красота и автор на книгата „Big Dress Energy“, привлекателността на тези чанти се свежда до две основни причини. „Първата е привлекателността на kidulting – действието да се ангажираш като възрастен с дейности, които си искал да правиш като дете, но не си могъл“, обяснява тя. „Тези забавни чанти позволяват на носещия ги да се докосне до това детско чувство за забавление, любопитство и креативност, за което е доказано, че облекчава стреса.“

„Второ, новите чанти позволяват на хората да изпитат ефекта на главния герой“, продължава Форбс-Бел. „Като хора, колкото и да искаме да се впишем, ние жадуваме да се откроим, което става все по-трудно, когато нашите медийни потоци са прекалено наситени със съдържание. Следователно хората все повече са привлечени от стилове, които им помагат да оставят своя отпечатък и да направят присъствието си забележимо, изпълнявайки това вродено желание.“ И не е изненадващо, че разходката с огромна чанта във формата на целина ще направи точно това.

С нарастващия брой луксозни марки, които се присъединяват към тенденцията за необичайни чанти, може да се каже, че тази мода няма да изчезне скоро. Единственият въпрос сега е: колко фантастични могат да станат тези дизайни?