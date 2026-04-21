Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Д окато повечето туристи хвърлят дребни монети във фонтана "Треви" в Рим с надежда за късмет, Кейти Пери реши да вдигне летвата, потапяйки кредитната си карта във водата.

В неделя, 19 април, 41-годишната певица сподели в Instagram поредица от кадри от престоя си в Италия. „Просто се разхождам из Рим“, гласи краткият текст под публикацията ѝ.

В един от клиповете Пери се появява пред емблематичната забележителност, облечена небрежно със сиво горнище с качулка, шапка и очила, докато се провиква: „Някой да ми даде стотинка!“. Веднага след това изпълнителката цитира своя песен, добавяйки: „Всички ви казах в „Save as Draft“, че не се занимавам с дребни пари“, преди да заяви, че трябва да хвърли нещо във фонтана за късмет.

Звездата внимателно постави синята си кредитна карта във водата и бързо я извади, преди тя да отплува. Видеото първоначално се появи в TikTok профила @urmom_ontour, за който феновете подозират, че е вторият, по-личен акаунт на певицата.

„Намерихме ли „спам“ профила на Кейти Пери?“, попита фен в коментарите. Друг се пошегува: „Страхотно. Сега кредитната ти карта живее най-добрия си живот във фонтана“, а трети добави, че репликата за стотинката ще му се забие в главата.

Междувременно фонтанът Треви продължава да бъде посещаван от милиони туристи ежегодно. Според Би Би Си градските власти събират около 10 500 долара седмично от хвърлените монети – сума, която се дарява за благотворителност. От февруари Рим въведе такса от две евро за достъп до атракцията в опит да регулира туристическия поток.

Публикацията от неделя включваше и кадри на Пери, която в момента излиза с Джъстин Трюдо. На тях тя е облечена в блестящ топ без презрамки и черни панталони, докато изпълнява хита си от 2010 г. „The One That Got Away“ на частно събитие.

Тези постове на звездата се появяват на фона на сериозни обвинения. На 12 април актрисата Руби Роуз заяви в поредица от съобщения в социалната мрежа Threads, че певицата е извършила сексуално посегателство срещу нея в австралийски нощен клуб, когато Роуз е била в началото на 20-те си години. В една от публикациите си актрисата споделя, че са ѝ били нужни почти две десетилетия, за да проговори публично, и допълва: „Въпреки че съм благодарна, че намерих гласа си, това просто показва колко голямо е влиянието на травмата“.

В изявление от 13 април представител на Кейти Пери категорично отрече твърденията: „Обвиненията, разпространявани от Руби Роуз, са не само категорично неверни, но и опасни и безразсъдни лъжи“. От екипа на певицата добавиха още: „Г-жа Роуз има добре документирана история на сериозни публични обвинения срещу различни лица – твърдения, които многократно са били отричани от посочените хора“.

На 14 април 40-годишната Роуз написа в Threads, че е „финализирала“ докладите си и няма да коментира случая повече, докато тече полицейското разследване.