Свят

Казусът прераства в криминален: Кейти Пери е обект на официално разследване в Австралия

Детективи от отдела за сексуални престъпления в Мелбърн проверяват твърденията на актрисата Руби Роуз за инцидент в нощен клуб. Въпреки категоричния отказ на поп звездата да признае вината си, случаят вече е обект на официално полицейско производство

15 април 2026, 17:09
Източник: Getty Images

К ейти Пери е разследвана в Австралия заради обвинения в сексуално посегателство от Руби Роуз, съобщава Variety.

В Австралия започна полицейско разследване, след като Кейти Пери бе обвинена в сексуално посегателство от актрисата от „Батгърл“ и „Оранжевото е новото черно“ Руби Роуз. Поп звездата отрече обвиненията, наричайки ги „безразсъдни лъжи“.

Полицията на щата Виктория заяви в изявление пред Variety: „Детективи от екипа за разследване на сексуални престъпления и насилие над деца (SOCIT) в Мелбърн разследват [предполагаемо] сексуално посегателство от миналото, случило се в Мелбърн през 2010 г. На полицията е съобщено, че инцидентът е станал в лицензирано заведение в центъра на Мелбърн. Тъй като разследването продължава, би било неподходящо да коментираме повече на този етап“.

Роуз излезе с обвинението в неделя вечерта, пишейки в социалната мрежа Threads, че Пери уж е извършила сексуално посегателство срещу нея в клуб в Мелбърн, когато и двете са били в началото на 20-те си години. В момента Роуз е на 40 години, а Пери – на 41.

„Кейти Пери извърши сексуално посегателство срещу мен в нощния клуб Spice Market в Мелбърн. На кого му пука какво мисли тя“, написа Роуз в отговор на публикация на Complex, споделяща реакцията на Пери към участието на Джъстин Бийбър на фестивала Коачела.

Представител на Пери отрече твърдението в изявление пред Variety. „Обвиненията, разпространявани в социалните медии от Руби Роуз по адрес на Кейти Пери, са не само категорично неверни, но и опасни, безразсъдни лъжи“, заяви представителят.

„Г-жа Роуз има добре документирана история на отправяне на сериозни публични обвинения в социалните мрежи срещу различни лица – твърдения, които многократно са били отричани от назованите“, добавя представителят на Пери.

Представителят на Пери не отговори веднага на запитването на Variety за коментар относно полицейското разследване.

Роуз даде повече подробности за обвинението си в следващ пост в Threads, пишейки в отговор на фен: „Тя не ме целуна. Видя ме да „лежа“ в скута на най-добрата ми приятелка, за да я избегна, наведе се, дръпна бельото си настрани и потърка отвратителните си гениталии в лицето ми, докато очите ми не се отвориха рязко и не повърнах върху нея“.

Въпреки че по-рано Роуз заяви, че не проявява интерес към подаване на полицейски доклад за предполагаемия инцидент, тя потвърди в публикация в Threads във вторник вечерта, че е „финализирала всичките си доклади“ и вече няма да може да „коментира, препубликува или говори публично за нито един от тези случаи или за замесените лица“.

Роуз добави: „Ще изглежда така, сякаш игнорирам всичко – от подкрепящите съобщения до преживяванията на други хора, но не е така. Това е стандартно искане от страна на полицията и в много отношения е истинско облекчение“.

