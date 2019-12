Кейт Мидълтън с трогателно писмо към акушерките

В края на 2019 Кейт Мидълтън се включи в проект, който по думите ѝ и е присърце - подобряване на ранните години на децата.

Тя използва инициативата, за да посети редица благотворителни организации които предоставят услуги за деца и техните семейства.

В петък дворецът пусна снимки на Кейт, на които се вижда как прекарва времето си с акушерки в родилното отделение на болницата в Кингстън.

Впечатлена от работата на акушерките тя написа писмо с благодарност за тяхната работа.

"At Kingston I accompanied community midwives on their daily rounds," #KateMiddleton revealed. "I was struck by the compassion that those I spent time with showed, and the incredible work ethic you demonstrated on behalf of your entire profession." https://t.co/4rWTGgTl9q