Канибализъм и отчаяние: Истината за изчезването на арктическа експедиция

А рхеолози идентифицираха канибализираните останки на висш офицер, загинал по време на неуспешна арктическа експедиция от 19-ти век и разкриха нови подробности за трагичните и ужасяващи последни дни на изгубения екипаж.

Чрез ДНК тест от костите с проба от жив роднина, ново изследване установи, че скелетните останки принадлежат на Джеймс Фицджеймс, капитан на кораба HMS Erebus. Този кораб на Кралския флот и неговият сестрински кораб, HMS Terror, били под командването на сър Джон Франклин, който ръководил експедицията за изследване на Северозападния проход — коварен път през островите на Канадския арктически архипелаг, свързващ Атлантическия и Тихия океан.

През април 1848 г., три години след заминаването на корабите от Англия, екипажът изоставил двата кораба, заседнали в лед, след смъртта на Франклин и 23 други мъже. Фицджеймс помогнал да се водят останалите 105 оцелели в дълго отстъпление — мъжете теглели лодки на шейни по сушата с надежда да намерят спасение. Въпреки усилията им, всички мъже загинали, а точните обстоятелства на смъртта им остават загадка.

„Всичко се е объркало ужасно, ужасно бързо“, каза археологът Дъг Стентън, доцент по антропология в Университета на Ватерло, Канада, който ръководил изследването.

През 1993 г. друг изследователски екип открил 451 кости, които вероятно принадлежали на поне 13 от моряците на Франклин, на остров Кинг Уилям в канадската територия Нунавут. Останките на Фицджеймс, идентифицирани в новото изследване, публикувано на 24 септември в *Journal of Archaeological Science*, били част от тази находка.

Сведения, събрани от местни инуити през 1850 г., подсказват, че някои членове на екипажа са прибегнали до канибализъм. Първоначално тези разкази били посрещнати със съмнение в Англия, но последвалите изследвания от последните четири десетилетия установиха, че много от костите имат следи от порязвания, което е мълчаливо доказателство за катастрофалния край на експедицията.

Идентифицирането на останките на Фицджеймс прави трагедията по-лична и предоставя известно успокоение на семействата, коментира антропологът и историк Клер Уориър, старши куратор в Националния морски музей в Лондон, който притежава много артефакти от експедицията. „Това е човек с живот и семейство, за когото имаме документирани думи, … той е бил жизнен, ентусиазиран и шегаджия“, допълни Уориър.

Изследователите открили останките на Фицджеймс в района, известен днес като залива Еребус, на около 80 км южно от Victory Point, където екипажът излязъл на брега, търсейки спасение. Откритията сочат, че Фицджеймс вероятно е починал няколко седмици след като напуснали Victory Point и вероятно вече е бил в лошо здраве.

Костите били върнати на остров Кинг Уилям през 1994 г. и погребани в мемориален пирамидален знак. През 2013 г. обаче Стентън и неговият екип се върнали, за да вземат проби за ДНК анализ, като се фокусирали върху зъбите, където ДНК най-добре се съхранява.

„Имаме около 42 археологически ДНК профила“, сподели Стентън, пенсиониран директор по наследството към Министерството на културата и наследството на Нунавут. „Когато нова потомствена ДНК стане налична, я сравняваме с тези археологически профили.“

В началото на 2024 г. екипът на Стентън се свързал с Найджъл Гамбиер, пряк потомък на Фицджеймс, идентифициран от биограф. Гамбиер предоставил проба за ДНК анализ, която учените сравнили с археологическата ДНК, откривайки съвпадение.

Фицджеймс е вторият член на експедицията, идентифициран чрез потомствена ДНК. Първият е Джон Грегъри, главен инженер на HMS Erebus, чиито останки били открити на същото място. Въпреки това, за разлика от останките на Фицджеймс, костите на Грегъри не показвали следи от порязвания, свидетелстващи за канибализъм.

В залива Еребус, най-малко трима от 13-те мъртви членове на екипажа показват следи от канибализъм.

„Това показва колко отчаяни са били тези хора“, каза Гамбиер. „Как бихте могли да знаете как бихте се държали? Когато сте изправени пред глад, може да се стигне до това.“

Идентифицирането на Фицджеймс като първия висш офицер, канибализиран по време на експедицията, показва как статусът е изгубил значение в борбата за оцеляване, обясни Стентън.

„Полярните региони са опасни и екстремни места, където природата все още може да ни накара да се чувстваме малки“, заключи Уориър.

