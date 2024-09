Разрешават вековната мистерия на поета, погребан в Нотр Дам

В ековна мистерия, свързана с поет, погребан в парижката катедрала Нотр Дам, може да се окаже близо до разгадаване благодарение на археологическите разкопки в световноизвестната катедрала, съобщиха изследователи във вторник, а един известен вестник нарече загадъчния „студен случай“.

Точното местонахождение на гроба на Жоаким дьо Белай, френски поет от епохата на Ренесанса, озадачава изследователите от много години.

Дьо Белай, член на литературна група, известна като La Pleiade, умира на 37-годишна възраст през 1560 г. Според издателството на Пенсилванския университет той е „един от най-значимите поети на Ренесанса и остава крайъгълен камък на френската литературна традиция“.

Семейството на Дьо Белай иска той да бъде погребан в параклиса „Сен Крепен“ в Нотр Дам. Но когато мястото е ремонтирано през 1758 г., не са открити никакви следи от останките му.

Centuries-old "cold case" mystery of poet buried in Notre Dame may be solved, researchers say https://t.co/TD1AXeVEM9