Най-накрая знаем откъде е дошъл астероидът, убил динозаврите

К осмическа скала, която се е блъснала в Земята преди 66 милиона години и е унищожила древния живот на Земята, е стигнала дотук по забележително заобиколен път, установи ново проучване.

Събитието Чиксулуб - гигантският удар, който сложил край на доминацията на динозаврите, проправяйки път на живота на бозайниците - е предизвикано от астероид от район на Слънчевата система, намиращ се извън орбитата на Юпитер, в студените, тъмни външни граници, далеч от светлината и топлината на Слънцето.

И това наистина е бил астероид, като новите открития на международен екип от изследователи изключват възможността обектът да е бил комета.

Това откритие ни дава нова представа за историята на Земята и за взаимодействието ѝ с останалите части на Слънчевата система.

От самото начало на съществуването си Земята многократно е била удряна от големи космически скали. Смята се, че кометните удари са изиграли важна роля за доставянето на вода на Земята, и можем да проследим - макар и с различна степен на трудност - редица огромни кратери, които бележат планетата след сблъсък с нещо голямо.

Земята е преживяла и няколко масови измирания, но единственото, което категорично се свързва с удар, е Кредно-палеогенското измиране преди 66 милиона години, което е довело до унищожаването на около 76% от всички животински видове на Земята, включително динозаврите, които не са имали потомци птици.

По това време астероид с диаметър около 10 км се удря в днешния полуостров Юкатан, оставяйки след себе си колосален кратер и предизвиквайки цунами от масово измиране, което променя света.

Откъде произлиза тази смъртоносна скала?

Не можем точно да върнем времето назад, да наблюдаваме траекторията му в небето и да проследим дъгата обратно до точка в Слънчевата система. Това, което можем да направим обаче, е да разгледаме запазения в скалата слой от утайки, който би се образувал по време на удара, и да потърсим в минералите признаци, които могат да бъдат съпоставени с познатите видове космически скали.

