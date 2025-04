Какво се случва, ако някой умре в самолет?

З а много хора летенето е плашещо преживяване, съпътствано от стреса от пътуването, затвореното пространство и множеството обичайни досадни неща по летищата. Сигурността на полетите напоследък е в новините, тъй като през последните няколко седмици се случиха няколко сериозни инцидента. Вътрешни лица твърдят, че съкращенията във Федералната авиационна администрация, планирани от Тръмп и Мъск, са заплаха за безопасността на въздуха, съобщава iflscience.

Това определено не е спокоен момент за летене – затова си представете скорошните новини за австралийска двойка, до която е бил поставен починал човек в полет от Мелбърн до Доха, столицата на Катар. Смъртта на съсед по време на полет може да бъде мъчителна, дори и да е непознат, но има правила за това какво се случва по-нататък. Добре е, че ги има, защото това не е рядко явление.

Има ли лекар на борда?

Според преглед от 2021 г., публикуван в The American Journal of Emergency Medicine, глобалната честота на спешни медицински случаи по време на полет е 18,2 събития на милион пътници, а смъртността е 0,21 на милион пътници.

Според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) броят на пътниците на авиокомпаниите през 2025 г. ще надхвърли пет милиарда за първи път. Ако смъртността остане същата, това означава, че около 1000 души ще починат по време на полет тази година.

Често, когато се случи спешен медицински случай, самолетът се отклонява към най-близкото възможно летище. За съжаление, летищата не са разположени на равни разстояния по маршрутите на полетите, така че следващото може да е на часове разстояние. Кабинният екипаж е обучен да извършва сърдечно-белодробна реанимация (CPR) и може да има медицински специалисти на борда, но понякога това не е достатъчно. Възможно е също така човек да почине без видим спешен медицински случай.

Справяне със смърт на борда

