Какво се случи с Рим след падането на империята?

З ападната Римска империя е известна с това, че е приключила през 476 г. с оттеглянето на последния император от трона. Но град Рим е продължил да съществува, пише Live Science.

И така, какво се е случило с „Вечния град“, след като вече не е бил столица на една от най-големите и дълготрайни империи, които някога са съществували?

В столетието след падането на империята, множество сили са се борили за Рим в поредица от опустошителни войни. Население на града се срива и един исторически текст твърди, че той дори е бил изоставен за кратък период от време.

Рим не е бил построен за един ден: римляните вярвали, че е основан през 753 г. пр.н.е., въпреки че археологическите разкопки сочат, че той датира от по-рано. Независимо от това кога е основан градът, той се превръща в седалище на властта на огромна империя, простираща се от Британските острови до Северна Африка.

Но в крайна сметка империята стана прекалено голяма, за да бъде управлявана от един човек. Римската империя се раздели окончателно през V век сл. Хр., като Западната Римска империя се управляваше от Рим или от италианския град Равена, на около 175 мили (280 километра) североизточно от Рим, а Източната Римска империя – от Константинопол. Западната Римска империя претърпя множество нашествия от различни „варварски“ групи през V век и загуби голяма част от територията си, преди да падне официално.

Империята приключила, след като Ромул Августул, последният западен император, бил принуден да абдикира от човек на име Одоакър, германски воин и „варварин“, който станал владетел на Рим и други части от Италия. Той обаче отказал да се обяви за император и Западната Римска империя официално престанала да съществува. Вместо това той изпратил пратеник да донесе императорските регалии на императора на Източната Римска империя като жест за подобряване на отношенията.

Между 488 и 493 г. сл. Хр. войските на Одоакър са разгромени в поредица от кампании, предприети от Теодорих, водач на остготите, „варварска“ група, която е нахлула както в източната, така и в западната част на Римската империя. Одоакър е убит, а Теодорих става владетел на Рим, както и на голяма част от Италия. Той управлява до смъртта си през 526 г.

