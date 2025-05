11 май: Раждането на Новия Рим

Н а 11 май 330 г. император Константин създава Новия Рим, който после става известен като Константинопол - сърцето на Византийската империя.

С разпадането на старата езическа Римска империя вниманието на императорите се насочва към изток. Когато Диоклециан се възкачва на трона през 284 г., той разделя империята и създава втора столица в Никомедия – днешен Измит, Турция, на източния бряг на Мраморно море. Оттук управлява Източната империя и превръща града в четвъртия по значение център на империята.

Преследвания и промени

Диоклециан надминава предшествениците си по ожесточеност в стремежа си да унищожи християнството. Когато Никомедия е опожарена до основи, той, подобно на Нерон, хвърля вината върху християните, поставяйки началото на най-тежката вълна от гонения, които познава църквата. Императорският му едикт от 303 г. забрани изповядването на християнството от империята – политика, следвана и от наследниците му до Миланския едикт на Константин десет години по-късно, който дава пълна свобода на християните.

Тетрархия и столици

В периода, известен като тетрархия, империята се управлява от четирима императори, като никой от тях не използва Рим за своя столица. Бащата на Константин и самият Константин управляват от Германия, край Рейн. По-възрастният император на Запада обичайно пребивава в Милано, Северна Италия, а върховният император на Изток се установява в Турция – столицата на Диоклециан е Никомедия. Младшият император е базиран в Антиохия, Сирия. Изборът на големи градове близо до границите и стратегическите ресурси е с цел по-ефективна защита срещу варвари и справяне с въстания.

Рим – церемониален център

May 21st is the feast of Emperor Saint Constantine the Great, “Equal-to-the-Apostles”: Dardanian military tribune, Augustus, founder of New Rome (also known as Constantinople), issuer of the Edict of Milan, convener of the First Council of Nicaea, and convert to Christianity. pic.twitter.com/CpY8j45iz5