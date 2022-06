Най-интересното приспособление за хора с мустаци

О тношението към окосмяването по лицето през вековете е било изключително променливо и мустаците не правят изключение. С модата са се променяли и инструментите и аксесоарите за оформяне и поддържане на непокорните мустаци и брада. Едно такова странно приспособление била викторианската чашка за мустаци.

От средата на XIX в. мустакът се превръща в основна част от лицето на всеки достоен английски джентълмен по времето, когато мъжествеността се свързва с окосмяването по лицето.

The moustache cup, a drinking cup with a semicircular ledge inside.The ledge has a half moon-shaped opening to allow the passage of liquids and serves as a guard to keep moustaches dry. It is generally acknowledged to have been invented in the 1860s by British potter Harvey Adams pic.twitter.com/DvEzD8NG3E