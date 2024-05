Какво е истинското значение на думата Wi-Fi

М ного хора разчитат на Wi-Fi всеки ден - за работата си, за достъп до новините, за случайно прекарване на три часа в TikTok - и сега можем да го правим на повече места от всякога. Но въпреки че Wi-Fi може би върви към повсеместно разпространение, колко от нас всъщност знаят какво означава този термин?

Определено има няколко добри предположения, които се носят наоколо. Начинът, по който е написан, би показал, че е съкращение от нещо, а най-близкият термин, който може да се намери с оглед на това, е "hi-fi", който означава "high fidelity". Тогава Wi-Fi трябва да означава "wireless fidelity" (безжична вярност), нали?

Неправилно (въпреки че това е много разумна логика). Според Фил Белангер, член-основател на Wi-Fi Alliance, всъщност Wi-Fi не означава нищо.

"Wi-Fi не означава нищо. Това не е акроним. Няма никакво значение", казва Белангер.

Какво означава това?

Оказва се, че терминът Wi-Fi е измислен от маркетинговата фирма Interbrand, която е имала за задача да измисли име, което да бъде запомнено от всички. В крайна сметка техническият термин за него е IEEE 802.11 - всичко това е добре, ако знаете какви са техническите стандарти, но не е точно най-запомнящото се име на света.

