Защо някои хора вярват, че Земята е плоска?

А ко напишете в Google „плоска Земя“, ще се присъедините към група хора, които са допринесли за популяризирането на този термин за търсене през последните няколко години. Всъщност неотдавнашно проучване на YouGov установи, че само около две трети от американците на възраст между 18 и 24 години вярват, че Земята е кръгла, пише Pursuit.

Въпреки че идеята, че Земята е плоска, е научно опровергана, изглежда, че вярата в конспиративната теория нараства.

(Видеото е архивно: Земята е плоска?)

И тя придобива по-голяма популярност от някои други конспирации, като например химическите следи (според която дълготрайната следа от кондензацията на самолетите всъщност е съставена от химически или биологичен агент). Само за последните години търсенето на термина „плоска земя“ в Google се е утроило.

Интересът към повечето от тези други налудничави теории остава стабилен, но вярването, че земята е плоска се разраства, особено в САЩ. То има и някои високопоставени поддръжници.

От баскетболисти до музиканти, от рапъри до телевизионни водещи - редица известни личности се включват в убеждението за плоската Земя.

И така, какво предизвиква нов интерес към нещо, което е научно опровергано през последните две хиляди години или повече? Какво казва това за социалните медии? И как изобщо установихме, че светът е кръгъл?

Закръглянето на света

Някога е било логично хората да вярват, че Земята е плоска, казва картографът от университета в Мелбърн - Чандра Джаясурия. Корабите са отплавали към хоризонта и често не са се връщали, а хората, които са оставали, не са имали достъп до информация извън своите общности.

"Техният поглед е бил егоцентричен и геоцентричен. Живеели са в едно село, което е центърът на тяхното съществуване", казва Джаясурия. „Колкото повече се отдалечават от селото, толкова по-враждебна става средата“.

Гръцките философи установяват, че Земята е кръгла още през III в. пр. н. е., но едва през XV в. това става общоприето.

Първите научни анализи на обиколката на Земята са направени от гръцкия математик и географ Ератостен през 240 г. пр. Той забелязал, че на 21 юни през същата година в град Сиена (близо до днешен Асуан) в дълбок кладенец можело да се види отражението на слънцето, което означавало, че то е директно над главата.

Но в Александрия, на около 800 километра и почти точно на север от Сиена, по обяд на същия ден ъгълът на слънцето е бил около седем градуса - или една петдесета от окръжността.

Ако Земята беше плоска, ъгълът щеше да е еднакъв и на двете места.

„От това той стига до извода, че обиколката на Земята трябва да е 50 пъти по-голяма от разстоянието между Сиена и Александрия“, добавя Джаясурия. „Това му дава цифра, която е много близка до действителната обиколка, каквато я познаваме сега.“

През 150 г. от н.е. трактатът на Птолемей „География“ създава революционна система за определяне на координати, изразени в градуси на географската ширина и дължина, на местата по света. Математикът и астрономът определя тези координати на повече от 8000 места в познатия свят.

Въпреки че много от измерванията не са били точни, концепцията на Птолемей за „глобални координати за картографиране“, която се използва и до днес, се основава на теорията, че Земята е била и е кръгла.

„Въпреки че оригиналната карта на Птолемей не е оцеляла, текстът е открит отново около 1300 г. и картографите успяват да пресъздадат картата“, казва Джаясурия.

Освен наблюденията на Слънцето и неговите сенки, Джаясурия казва, че много учени през цялата история са продължили да събират наблюдения и доказателства, че Земята е сферична, включително:

1. виждаме върха на мачтата на кораб, който влиза в пристанището, а не целия кораб

2. всички други планети и небесни обекти са сфери

3. по време на лунно затъмнение сянката на Земята върху Луната е извита

Недоверие към експертите

As a new member of the Flat Earth Society (joined today), I have a plausible explanation. The Sun actually orbits all the way around like this. And time-zones happen because the speed of light is much slower than we thought, so each zone gets their sunset on an hour delay. pic.twitter.com/YHRm0oYyDM