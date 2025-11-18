Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

С инът на Анджелина Джоли – Нокс, се появи с дръзка нова прическа като емблематичната визия на майка му от 1998 г.

17-годишният Нокс беше видян в събота, 15 ноември, с къса, разрошена прическа в пастелно розово – почти идентична с ярко розовата коса, с която Джоли се появи преди повече от 25 години.

Кадрите вижте ТУК.

Носителката на „Оскар“ носеше точно тази дръзка визия във филма „Да играеш със сърцето“ (Playing by Heart) от 1998 г., където си партнираше с Шон Конъри, Джина Роуландс и Райън Филип.

Нокс съчета новия цвят на косата си с бледорозов суитшърт и дънки с бродирани цветя, докато си взимаше храна с приятел в Лос Фелиз, Калифорния.

Анджелина Джоли има шест деца с бившия си съпруг Брад Пит: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен. През годините много от тях са отдавали почит към известната си майка по различни начини.

През април 19-годишната Шайло – която миналата година официално се отказа от фамилията на баща си – пресъздаде визията на Анджелина от „Лара Крофт: Tomb Raider“.

През септември 2024 г. 20-годишната Захара облече емблематичната рокля на майка си от церемонията по връчването на наградите „Оскар“, появявайки се с нея на премиерата на филма „Maria“.

Студентката носеше елегантна бяла рокля с гол гръб, която много фенове веднага разпознаха като облеклото, с което Анджелина се появи на „Оскарите“ през 2004 г. Макар да не е ясно дали Захара е носила оригиналната винтидж рокля, силуетът ѝ много наподобява драпираната рокля, която Джоли носеше за фотосесия на CR Fashion Book.

И шестте деца застанаха на страната на Анджелина в бурния ѝ развод с Пит, като актьорът има малък или никакъв контакт с което и да е от тях.

Звездата от „Злодеида“ подаде молба за развод през септември 2016 г., но процедурата беше замразена заради споровете за попечителство над децата. През декември 2024 г. Page Six съобщи, че почти десетгодишният развод най-накрая е приключен – според източници благодарение на приятелката на Пит, Инес де Рамон, която го убедила „най-сетне да приключи нещата“.

През 2023 г. актрисата призна, че децата ѝ са я „спасили“ от много мрачни моменти по време на развода.

„Бях на 26 г., когато станах майка. Целият ми живот се промени. Децата ме спасиха – и ме научиха да бъда в този свят по различен начин“, сподели тя пред Vogue.

„Мисля, че щях да потъна в много по-тъмно състояние, ако не исках да живея заради тях. Те са по-добри от мен, защото ти искаш децата ти да бъдат такива.“