Изследване: Един от трима души страда от мизокинезия

Н ервните тикове на някой около теб могат да са разсейващи. Досадни. Дори неприятни. Но защо?

Според изследвания, неприятното усещане, причинени от повтарящи се тикове и движения, са невероятно често срещан психологически феномен, засягащ един на всеки трима души.

Наречен мизокинезия –, което означава „омраза към движенията" –, този странен феномен беше малко изследван от учените до последните години, но беше отбелязан в контекста на свързано състояние, мизофония: разстройство, при което хората се дразнят, когато чуят определени повтарящи се звуци.

Мизокинезията е донякъде подобна, но обикновено дразнителите са по-скоро визуални, отколкото свързани със звука, казват изследователите.

"[Мизокинезия] се определя като силен отрицателен афективен или емоционален отговор на гледката на нечии други малки и повтарящи се движения, като например да видите някой безсмислено да върти пръст или крак", обясни в проучване от 2021г. екип от изследователи, ръководен от първия автор и психолог Сумет Джавал от Университета на Британска Колумбия (UBC) в Канада.

"И все пак изненадващо липсват научни изследвания по темата."

"[Misokinesia] is defined as a strong negative affective or emotional response to the sight of someone else's small and repetitive movements, such as seeing someone mindlessly fidgeting with a hand or foot"https://t.co/tLdZhPzBT2