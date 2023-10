На 90 години: Актьорът Майкъл Кейн се оттегля от сцената

Б ританският актьор и лауреат на две награди "Оскар" Майкъл Кейн обяви, че се пенсионира на 90-годишна възраст, съобщиха Би Би Си, Ройтерс и ДПА.

"Все казвам, че ще се пенсионирам. Ето, сега се пенсионирам", каза Кейн пред радио Би Би Си в интервю, излъчено днес. "Прецених, че снимах главна роля във филм и получих изключителни отзиви...Какво друго бих могъл да направя, което да е повече от това?".

Кейн е във водеща роля в "The Great Escaper" заедно с Гленда Джаксън, която почина през юни тази година, скоро след като приключи снимките за продукцията. Филмът е по действителни събития и описва историята на ветерана от Втората световна война Бърни Джордан, който бяга от дом за възрастни хора, за да участва в честванията на годишнина от десанта в Нормандия във Франция.

