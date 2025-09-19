Иво Димчев с награда от Столична община

Н аградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата 2025 г. в категория “Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства” беше връчена на Иво Димчев.

Международно признатият артист беше награден за спектакъла МЕТЧ, който създава в Ню Йорк през 2024 и играе с голям успех България и Европа. Спектакълът МЕТЧ е уникална смесица между театър, концерт, изложба и интеракция с публиката . Наградата от Столична Община включва специална грамота и 2000 лева. Парите със сигурност ще му свършат работа имайки предвид разходите на Димчев по големия му юбилеен концерт ОФ20 в Зала 1 на НДК на 4ти октомври.

Преди броени дни Димчев взриви социалните мрежи, като обяви че поради липса на спонсори за концерта му в НДК и огромния наем на залата е решил да разпродаде 40те картини, които е нарисувал за МЕТЧ. Цената на всяка картина е само 600 лева. Феновете и доброжелатели за близо 8 часа разграбиха половината от картините.

Вчера артиста обяви, че почти всички картини са разпродадени и сега вместо да си почива след големия концерт в Зала 1 , ще трябва веднага да нарисува още 40 нови картини, защото 5 дни по късно играе МЕТЧ в Марсилия и Париж.

Имайки предвид ,че рисува експресивните си картини си за по 20-30 мин на парче, можем и да не го съжаляваме.

Димчев е споделил, че по време на шоуто на 4ти октомври също ще има търг на няколко негови картини.

Интересно докъде ли ще скочат цените им в Зала 1 имайки предвид, че в залата ще присъстват негови върли фенове специално дошли от Русия, Турция и Америка. Можем само да гадаем!