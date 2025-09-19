Любопитно

Иво Димчев с награда от Столична община

Международно признатият артист беше награден за спектакъла МЕТЧ, който създава в Ню Йорк през 2024 година

19 септември 2025, 18:07
Иво Димчев с награда от Столична община
Източник: Булфото

Н аградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата 2025 г. в категория “Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства”  беше връчена на Иво Димчев.

Международно признатият артист беше награден за спектакъла МЕТЧ, който създава в Ню Йорк през 2024 и играе с голям успех България и Европа. Спектакълът МЕТЧ е уникална смесица между театър, концерт, изложба и интеракция с публиката . Наградата от Столична Община включва специална грамота и 2000 лева. Парите със сигурност ще му свършат работа имайки предвид разходите на Димчев по големия му юбилеен концерт ОФ20  в Зала 1 на НДК на 4ти октомври. 

Преди броени дни Димчев взриви социалните мрежи, като обяви че поради липса на спонсори за концерта му в НДК и огромния наем на залата е решил да  разпродаде 40те картини, които е нарисувал за МЕТЧ. Цената на всяка картина е само 600 лева. Феновете и доброжелатели за близо 8 часа разграбиха половината от картините.

Вчера артиста обяви, че почти всички картини са разпродадени и сега вместо да си почива след големия концерт в Зала 1 , ще трябва веднага да нарисува още 40 нови картини, защото 5 дни по късно играе МЕТЧ в Марсилия и Париж. 

Имайки предвид ,че рисува  експресивните си картини си за по 20-30 мин на парче, можем и да не го съжаляваме. 

Димчев е споделил, че по време на шоуто на 4ти октомври също ще има търг на няколко негови картини. 

Интересно докъде ли ще скочат цените им в Зала 1 имайки предвид, че в залата ще присъстват негови върли фенове специално дошли от Русия, Турция и Америка. Можем само да гадаем!

Иво Димчев Награда за култура Столична община МЕТЧ Перформативни изкуства Мултижанрови изкуства Картини Разпродажба НДК Юбилеен концерт
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
