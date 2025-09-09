Иво Димчев снима клип в хладилник

И во Димчев шокира всички с нова песен на китайски. Но това не е всичко – клипът към песента е заснет в изоставен хладилник насред полето.

Песента се казва Чун Кай, което на китайски означава „пролетно разцъфване“.

Оказва се обаче, че само заглавието е на китайски, а повечето текст е на български… но не съвсем. В припева се пее: „Чун Кай ме лудо, Чун Кай ме страшно, Чун Кай ме безкрай“ – каквото и да значи това.

Режисьор на клипа е самият Иво, а оператор – фотографката Адриана Янкулова. Снимките на клипа се случили напълно непринудено. Иво и Адриана се срещнали преди седмица съвсем случайно в село Варвара на българското Черноморие.

Там Иво отишъл, за да репетира нов дует с певицата и актриса Нети, която ще бъде негов специален гост на концерта му в Зала 1 на 4 октомври.

Адриана, която е професионален фотограф, се пошегувала с Иво, че все се дърпал да му направи фотосесия. А той ѝ отвърнал, че не само фотосесия ще направят, но и ще снимат музикален клип още на следващия ден, защото ще бъде във Варвара само още един ден. На сутринта двамата се разходили из селото и Иво си харесал изоставен хладилник в полето – точно там заснели клипа.

Иво твърди, че музикалното вдъхновение за песента Чун Кай е арията на Кармен от едноименната опера на Бизе, както и неговата симпатия към модерната трап музика и страстта му към китайския език. Резултатът е повече от впечатляващ – и като музика, и като визия. Песента вече е включена в репертоара на бандата му.

Преди големия концерт ОФ!20 в Зала 1 на НДК на 4 октомври, феновете на екстравагантния артист ще могат да чуят Чун Кай на живо – на 8 септември в клуб „Модерен театър“ в Бургас, на 9 септември в клуб „Ментол“ във Варна и на 30 септември в „Ивент Център“ в Пловдив. Освен Нети, други специални гости на юбилейния концерт ще бъдат най-вероятно Рут Колева и Мила Роберт.