Песента се казва Чун Кай, което на китайски означава „пролетно разцъфване“

9 септември 2025, 11:22
Иво Димчев снима клип в хладилник

И во Димчев шокира всички с нова песен на китайски. Но това не е всичко – клипът към песента е заснет в изоставен хладилник насред полето.

Песента се казва Чун Кай, което на китайски означава „пролетно разцъфване“.

Оказва се обаче, че само заглавието е на китайски, а повечето текст е на български… но не съвсем. В припева се пее: „Чун Кай ме лудо, Чун Кай ме страшно, Чун Кай ме безкрай“ – каквото и да значи това.

Режисьор на клипа е самият Иво, а оператор – фотографката Адриана Янкулова. Снимките на клипа се случили напълно непринудено. Иво и Адриана се срещнали преди седмица съвсем случайно в село Варвара на българското Черноморие.

Там Иво отишъл, за да репетира нов дует с певицата и актриса Нети, която ще бъде негов специален гост на концерта му в Зала 1 на 4 октомври.

Адриана, която е професионален фотограф, се пошегувала с Иво, че все се дърпал да му направи фотосесия. А той ѝ отвърнал, че не само фотосесия ще направят, но и ще снимат музикален клип още на следващия ден, защото ще бъде във Варвара само още един ден. На сутринта двамата се разходили из селото и Иво си харесал изоставен хладилник в полето – точно там заснели клипа.

Иво твърди, че музикалното вдъхновение за песента Чун Кай е арията на Кармен от едноименната опера на Бизе, както и неговата симпатия към модерната трап музика и страстта му към китайския език. Резултатът е повече от впечатляващ – и като музика, и като визия. Песента вече е включена в репертоара на бандата му.

Преди големия концерт ОФ!20 в Зала 1 на НДК на 4 октомври, феновете на екстравагантния артист ще могат да чуят Чун Кай на живо – на 8 септември в клуб „Модерен театър“ в Бургас, на 9 септември в клуб „Ментол“ във Варна и на 30 септември в „Ивент Център“ в Пловдив. Освен Нети, други специални гости на юбилейния концерт ще бъдат най-вероятно Рут Колева и Мила Роберт.

Билети за концерта могат да се намерят в Grabo, Eventim и Ticket BG.

Разпространиха ново видео от боя с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров

Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

Проф. Ива Христова обяви 30% ръст на заразените с COVID-19 за седмица

9 септември – денят, който промени България

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Skoda Vision O показва умното бъдеще на Octavia, а Epiq ще постигне ценови паритет с ДВГ

Случаят „Мади“: Нови разкрития от заподозряна в изчезването ѝ германка

Свят Преди 11 минути

Португалската и британската полиция разследваха германката преди седем години, като се фокусираха върху теорията за удар с кола и бягство

Мечки унищожиха пчелни кошери за над 40 хил. лева в Казанлъшко (ВИДЕО)

България Преди 45 минути

Животните са нанесли сериозни щети и на овощни насаждения

Заявките на есента! 

Малките неща Преди 1 час

Септември е новият януари: малките обещания, които наистина можем да спазим

Двама нови зам.-кметове се присъединяват към екипа на Столичната община

България Преди 1 час

Това са Георги Клисурски и Стефан Дъров

Преди разширяване на военната операция: Израел призова за пълна евакуация на град Газа

Свят Преди 1 час

Нетаняху отбеляза, че планира да разруши най-малко 50 "терористични кули", които според него се използват от "Хамас"

Апелативен съд потвърди: Тръмп дължи 83 млн. долара на журналистка за клевета

Свят Преди 1 час

Елизабет Джийн Каръл е понастоящем на 81 години

"Аспарух 2025": Институции обединяват сили за мащабно спасително учение

България Преди 2 часа

Целта на учението е повишаване на готовността и координацията между институциите при възникване на морски инцидент

Посрещаме шампиона от US Open Иван Иванов на родна земя

България Преди 2 часа

Иванов спечели трофея в Ню Йорк, след като в исторически първи изцяло български финал надделя със 7:5, 6:3 петия в схемата Александър Василев

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

Свят Преди 2 часа

Според очевидци, натовареният трафик е причината шофьорът да не може да премине през прелеза навреме

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Любопитно Преди 2 часа

Те обсъждат впечатленията си от новите участници и споделят кои играчи според тях имат потенциал да стигнат до финала

БезГранично: Дания - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 2 часа

Ръководство за българския турист в Дания

Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица

Българи жертви на измами в Германия - фалшиви обещания за работа и измами с помощи

Свят Преди 2 часа

Канцлерът на Германия обяви, че страната вече не може да си позволи социалната система, която има

След размириците в Непал: Основните социални мрежи възобновиха работа

Свят Преди 2 часа

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка

Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

България Преди 2 часа

Инцидентът за щастие се е разминал без пострадали

Конгресът публикува „албум за рожден ден“ на Епстийн с предполагаема бележка от Тръмп

Свят Преди 2 часа

Албумът бе публикуван заедно с редица други документи, сред които завещанието на Епстийн и личният му адресник с контакти

