Южен бял носорог, роден в деня на смъртта на Ози Озбърн, бе кръстен на него

Т ой не е точно „бойно прасе“, но един южен бял носорог дава всичко от себе си, за да продължи рок наследството на Ози Озбърн.

Safari West – парк за диви животни, разположен в Санта Роса, Калифорния – наскоро обяви, че е кръстил южен бял носорог, роден във вторник, 22 юли, на името на фронтмена на Black Sabbath Ози Озбърн, който почина същия ден на 76-годишна възраст.

Семейството на Озбърн съобщи за кончината му на 22 юли в изявление, в което се казва:

„С по-голяма тъга, отколкото думите могат да предадат, трябва да съобщим, че нашият любим Ози Озбърн почина тази сутрин. Той беше със семейството си и заобиколен от любов. Молим всички да уважават личното ни пространство в този момент.“

Веднага след оповестяването на новината, екипът на Safari West решава да нарече новороденото бяло носорогче Ози, в знак на почит към легендарния музикант.

В прессъобщение паркът описва момента като „трогателно отражение на кръговрата на живота“, добавяйки: „Времето на това раждане придава символично значение на един вече радостен етап.“

„Нашето носорогче се появи на бял свят в същия ден, в който светът се сбогува с Ози Озбърн. Името се почувства като тих, но значим жест – начин да отдадем почит към един смел и незабравим дух чрез появата на нов живот. Не беше планирано – просто нещо, което се усети като правилното нещо“, заявиха от парка в изявление за PEOPLE.

Новороденият Ози се присъединява към по-големия си брат Ото, роден в Safari West на 2 април 2023 г., и майка си Ийша – 20-годишен южен бял носорог. Бащата, Онгава, е 29-годишен и живее в парка под наем от зоопарка в Индианаполис.

Очаква се малкият Ози да остане с майка си до около две години, през които ще суче и ще се учи от нея. Служителите на Safari West споделят още, че скоро посетителите на парка може да имат щастието да видят теленцето да се разхожда на открито, като то вече е под наблюдение от грижовния персонал.

„Това е радостен момент за Safari West и силно напомняне за нашата роля в опазването на природата“, казва д-р Нанси Ланг, основател и директор по опазването на природата в парка.

„Всяко раждане на носорог вдъхва надежда и подчертава колко важно е да защитаваме тези изключителни животни. За нас е чест да се грижим за това теленце и сме благодарни за сътрудничеството, което направи това раждане възможно“, допълва тя.

Южните бели носорози са класифицирани като „почти застрашени“ в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), който следи застрашените видове в световен мащаб. Според Safari West, в дивата природа в момента живеят приблизително 17 500 бели носорога, като популацията им бележи ръст през последните години.

Броят на дивите бели носорози се е увеличил за първи път от повече от десетилетие през 2023 г., а през 2024 г. е регистрирано допълнително увеличение от 3,4%, отбелязват още от парка.

„Това раждане е нещо повече от просто повод за радост – то е част от дългосрочния ни ангажимент към опазването на дивата природа и вдъхновение за следващото поколение природозащитници“, заключава д-р Ланг.