Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

„В работата ни има определена интимност. Въображаема интимност.“

2 септември 2025, 15:12
Ник Хоук Ума Търман
Източник: Getty Images

И тън Хоук говори откровенно за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман през 2004 г. пред списание GQ UK, предаде Page Six.

„Почти унизително е, дори когато казват положителни неща“, споделя той пред списанието.

Двойката се запознава на снимачната площадка на филма „Гатака“ през 1997 г.

На въпрос защо актьорите често се влюбват по време на снимки, звездата от „Тренировъчен ден“ отговаря: „В работата ни има определена интимност. Въображаема интимност.“

54-годишният актьор, познат от „Обществото на мъртвите поети“, сравнява тази близост с игра на „завърти бутилката“:

„Напрежението е огромно. Усеща се опасно и вълнуващо. Повишава температурата в живота ви. Може да е като да се влюбиш на летен лагер – няма нищо общо с ежедневието. Това е опасността.“

Година след срещата си Хоук и Търман сключват брак. Те имат две деца – актрисата Мая Хоук от „Странни неща“, днес на 27 години, и сина им Левон, на 23.

През 2005 г. обаче звездата от „Убий Бил“ подава молба за развод на фона на слухове, че Хоук има връзка с бавачката им Райън Шоухюз. Макар актьорът да отрича обвиненията, малко след раздялата започва връзка с нея.

Двамата се женят през 2008 г. и имат още две деца – Клемънтайн, на 17 години, и Индиана, на 14.

След развода си Търман отказва да злепостави бившия си съпруг в медиите. „Не мога да участвам в нищо критично относно бащата на децата ми. Просто трябва да запазя мира“, казва тя през 2006 г. пред списание Parade.

„Мисля, че е честно да се каже, че не съм изрекла нито една злобна дума и няма да започна сега. Това е ужасно за семейството ми.“

По-късно актрисата имаше връзка с Арпад Бюсон, мениджър на инвестиционен фонд. Двамата се сгодиха през 2008 г. и четири години по-късно се роди дъщеря им Луна. Връзката им обаче беше нестабилна и окончателно приключи през 2014 г.

През 2021 г. се появиха слухове, че звездата от „Криминале“, днес на 55 години, излиза с изпълнителния директор на Bloomberg Джъстин Б. Смит, а през следващата година – с архитекта Питър Сабет.

Източник: Page Six    
