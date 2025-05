Манфред Вебер: Хитлер е предупреждение за консерваторите

Л идерът на Европейската народна партия (ЕНП), Манфред Вебер, заяви, че нацисткото минало на Германия трябва да служи като предупреждение за европейските консерватори, докато те се опитват да определят доколко могат да разчитат на крайната десница за прокарване на политики. В ексклузивно интервю за Politico, Вебер изрази мнение, че ЕНП, политическата група, обединяваща дясноцентристки партии в Европа, притежава значителен мандат за представяне на десни програми, но трябва да действа, без да повтаря грешките на германските консерватори от 1930-те години, които позволиха възхода на Адолф Хитлер.

"Истинската историческа грешка беше да се даде на крайните десни политици изпълнителна власт. Това е червената линия за нас", подчерта Вебер, позовавайки се на германската история, свързана с Ваймарската Република и нацисткия режим.

Лидерският провал на Шолц

Въпреки че ЕНП не преговаря активно с крайната десница, партията често разчита на гласовете им в Европейския парламент, особено по въпроси като миграцията и дерегулацията. Според Вебер, тези теми са важни за привличането на избиратели и задоволяване на техните очаквания.

“Бих искал да видя различна ситуация в Европейския парламент, но те са тук, имат право на глас... и ЕНП следва принципа на изпълнение на своите обещания,” добави той.

To build a true 🇪🇺 European Defence Single Market, we must invest efficiently together—building capabilities that strengthen the EU industrial base.



We need flagship projects such as a European air defence system, satellite reconnaissance, and joint cyber defence. pic.twitter.com/PDCqygQEeO