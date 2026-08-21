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Исторически рекорд в тениса: US Open раздава колосалните 108 милиона долара

Организаторите на US Open обявиха рекордните 108 милиона долара награден фонд, като шампионите на сингъл ще получат по 5,5 милиона. Въпреки историческото увеличение, водещите звезди продължават да настояват за по-голям дял от приходите

21 август 2026, 14:54
Исторически рекорд в тениса: US Open раздава колосалните 108 милиона долара
Източник: Getty

О ткритото първенство на САЩ по тенис през 2026 г. ще счупи рекорда за най-голям награден фонд в историята на тениса. Общата сума на наградите ще достигне 108 милиона долара – информация, която организаторите на турнира официално потвърдиха.

Всички печелят

Новият награден фонд е с 20% по-голям от този през 2025 г., когато американците раздадоха общо 90 милиона долара – също рекордна сума.

Сега парите ще бъдат още повече. Шампионите при мъжете и жените на сингъл ще получат по 5,5 милиона долара, а финалистите – по 2,8 милиона.

Наградата за участие в първия кръг на основната схема се увеличава с 27% и ще бъде 140 000 долара. За първия кръг на квалификациите ръстът е 16%, а наградата ще бъде 32 000 долара.

Шампионите в турнирите на двойки и смесени двойки ще получат по 1 милион долара на отбор, а финалистите – по 500 000 долара.

US Open ще стартира и нова програма за подкрепа на тенисистите. През 2026 г. за нея ще бъдат отделени 2 милиона долара – поравно за мъже и жени. Проектът ще допълни съществуващата пенсионна система, както и програмите за подкрепа на играчите в средата на кариерата им и при адаптацията след края на професионалния спорт.

Всички турнири от Големият шлем също обявиха създаването на нов съвет на играчите. Той ще даде възможност на тенисистите да участват в обсъждането на въпроси, свързани със самите спортисти и организацията на турнирите.

US Open ще се проведе от 23 август до 13 септември на твърди кортове.

Въпросите остават

Новината за рекордния награден фонд идва на фона на продължаващия спор между играчите и организаторите на турнирите от Големият шлем.

Вече няколко месеца водещите тенисисти настояват до 2030 г. делът на наградния фонд да достигне 22% от общите приходи на турнирите – толкова, колкото се разпределя на турнирите на ATP и WTA.

Най-големите звезди дори се обединиха. Сред тях са Яник Синер, Карлос Алкарас и Арина Сабаленка.

В момента делът на наградния фонд в турнирите от Големия шлем е около 12–16% от приходите.

Играчите не са удовлетворени дори от фактическото увеличение на наградите. През май 2026 г. Ролан Гарос обяви рекорден за турнира награден фонд от 72,3 милиона долара, но тенисистите разкритикуваха организаторите, тъй като делът от приходите е намалял от 15,5% на 14,9%.

„Те печелят огромни пари и това означава големи пари и за нас. Но това е много малък процент в сравнение с други спортове. Искаме той да бъде по-голям“, заяви тогава руският тенисист Даниил Медведев.

Въпреки рекордния награден фонд на US Open, исканията на играчите все още не са изпълнени. Положителните промени обаче вече са факт – създаването на съвет на играчите е един от най-ясните примери.

Източник: БГНЕС    
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