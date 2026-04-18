Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Емблематичната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г. улавя момента преди неговия кървав възход. Зад предизвикателната усмивка на тогавашния дребен трафикант се крие арогантността на мъжа, който щеше да постави на колене цяла държава

18 април 2026, 19:27
Източник: Getty Images

Ш ироката усмивка на Пабло Ескобар от полицейския му портрет остава може би най-разпознаваемото изображение на могъщия колумбийски наркобарон. Кадърът е заснет точно в момента, в който той започва да трупа богатството и властта, с които светът го свързва и до днес.

Лицето на Ескобар е отпечатано върху безброй тениски и плакати, много от които красят студентски общежития по целия свят. Но по времето, когато е направена снимката, Пабло е все още в подножието на своя скандален възход като най-големия наркобарон на Колумбия – път, белязан от нечувано насилие и невъобразимо богатство. Преди това Ескобар е просто поредният млад трафикант с амбиции за бърза печалба.

Дребен престъпник, прочул се първоначално с кражби на автомобили, Ескобар преминава към контрабанда и неизбежно достига до търговията с кокаин. През 1976 г. колумбийските власти го залавят на местопрестъплението. Процедурата е стандартна за всеки заподозрян: снемане на отпечатъци и затворнически портрет.

Тогава снимката е била просто формалност, но днес тя е една от най-известните фотографии в света. Не защото е запечатала човек, способен да ликвидира всеки в полицейския участък, а заради предизвикателната и обезпокоителна усмивка. Тя разкрива необузданата увереност на мъж, който вярва, че един ден ще притежава силата за подобни кървави дела.

Пабло Ескобар бе митологизиран отвъд най-смелите си мечти, докато наследството му продължава да преследва кошмарите на хиляди семейства, чийто живот бе почернен от престъпленията му. Макар да е просто статичен кадър, полицейската снимка е емоционално наситено изображение, уловило безмилостната амбиция на наркобарона и пълното му безразличие към закона.

  • Ранният възход на Пабло Ескобар

Пабло Емилио Ескобар Гавирия е роден на 1 декември 1949 г. в Рионегро, Колумбия. Израства в Меделин като третото от седем деца в семейство, живеещо в крайна бедност. Баща му е фермер, а майка му – учителка. Пабло напуска училище на 16-годишна възраст, предпочитайки улиците пред класната стая, където започва своите схеми заедно с братовчед си Густаво.

Въпреки че две години по-късно се връща в училище и дори заявява амбиции да стане президент на Колумбия, той бързо се озовава от грешната страна на закона. В търсене на лесни пари Ескобар краде надгробни плочи от гробищата, за да ги препродава, фалшифицира дипломи и краде коли. Не след дълго започва да внася наркотици.

Използвайки уличната си мрежа в Меделин, той бързо се утвърждава в бизнеса. Докато Колумбия дълго време е известна главно като източник на марихуана, пазарът се променя. Търсенето на кокаин расте главоломно, особено в САЩ, и Ескобар се оказва в идеалната позиция да се възползва от това.

1976-а е ключова година за него. Пабло се жени за Мария Виктория Енао, помага за създаването на безмилостния картел „Меделин“ и е арестуван за първи път. Въпреки че този арест не успява да спре метеорния му възход, снимката от него се превръща в най-емблематичния му портрет.

  • Историята зад кадъра

До 1976 г. Ескобар вече е изградил собствена верига от производители, превозвачи и дистрибутори, а бизнесът му процъфтява. През май същата година, на връщане от контрабандна операция в Еквадор, той и хората му са спрени от Департамента за административна сигурност (DAS). В автомобила им са открити около 39 килограма кокаин.

В хитовия сериал „Наркос“ Ескобар избягва ареста с прословутата си мантра „Plata o plomo“ (Сребро или олово). И макар често да е използвал подкупи и насилие, за да излиза от деликатни ситуации, през 1976 г. властите не се поддават на натиск.

Наркобаронът е арестуван. В този ден той носи обикновена риза с яка. Позата му е отпусната, без следа от напрежение. Той гледа директно в обектива и макар кадърът да е просто част от досието му, скоро ще обиколи света.

Причината за популярността му е очевидна. На снимката Ескобар не показва стрес, страх или гняв. Напротив – изглежда уверен, спокоен и дори самодоволен. Сякаш предчувства славата и богатството, които го чакат. Или просто знае колко лесно ще избегне правосъдието.

  • Последиците от ареста

Ескобар е бил достатъчно проницателен, за да разбере, че доказателствата са неоспорими. Избягването на присъдата изисква „креативност“ и солидна порция „Plata o plomo“. Според Марк Боудън, автор на книгата „Да убиеш Пабло“, Ескобар успява да подкупи съдията, а двамата агенти, които го арестуват, по-късно са мистериозно убити.

Случаят приключва без присъда или глоба. Остава само снимката – с многозначителния поглед и зловещата усмивка.

Останалата част от историята е известна: Ескобар разширява империята си с изумителна скорост, контролирайки в пика си 80% от световния пазар на кокаин. Смята се, че личното му богатство е достигнало между 30 и 60 милиарда долара.

Кървавото му царуване приключва на 2 декември 1993 г., когато е застрелян от колумбийските власти, докато се опитва да избяга през покривите в Меделин.

Междувременно полицейският му портрет устоя на проверката на времето. Имитиран от актьора Вагнер Моура в Netflix и тиражиран върху сувенири, образът му се превърна в културен феномен. Жертвите на картела му обаче са далеч по-малко очаровани от тази популярност.

Въпреки че Ескобар се представяше за съвременен Робин Худ, строящ болници и жилища за бедните, той стои зад убийствата на хиляди полицаи, политици, журналисти и невинни граждани. През 1989 г. картелът му дори взриви пътнически самолет, отнемайки живота на над 100 души.

Тази снимка, направена преди пика на неговата мощ и моралната му поквара, е запечатала човек, който вече се е чувствал по-силен от закона. И докато полицаите в участъка не са подозирали в какво ще се превърне Пабло, неговата усмивка подсказва, че той вече е знаел бъдещето си.

Източник: allthatsinteresting.com    
По темата

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Истинската история зад легендарната полицейска снимка на Пабло Ескобар от 1976 г.

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Индийски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток

Стилияна Николова с бронз от Световната купа в Баку

Стилияна Николова с бронз от Световната купа в Баку

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

Петима убити и десетки ранени при стрелба в Киев, съобщи Зеленски

Свят Преди 50 минути

Стрелецът е бил елиминиран, след като специални сили щурмували магазина, в който той се е бил укрил

Тръмп към Иран: Не можете да ни изнудвате!

Тръмп към Иран: Не можете да ни изнудвате!

Свят Преди 1 час

„Те искаха да затворят протока отново“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом, визирайки лидерите на Иран

Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Колко време продължава гласуването в изборния ден?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Вижте в кои часове можем да упражним правото си на вот на 19 април

Как гласуват студентите с електронна студентска книжка?

Как гласуват студентите с електронна студентска книжка?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Студенти и парламентарен вот: Как да гласувате в града, в който учите, ако имате електронна книжка

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

Имената на кои лица се заличават от избирателните списъци и се вписват в списък на заличените лица?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Списък на заличените лица: Кога и защо името ви може да отпадне от предварителния избирателен списък

Николай Младенов

Николай Младенов: Разговорите за плана на Тръмп за Газа навлязоха в решителна фаза

Свят Преди 3 часа

По думите му в момента се провеждат изключително “чувствителни” дискусии, които изискват значително време и максимална сериозност

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

„Може да няма утре“: Близки на Кристина Апългейт разкриха подробности за битката ѝ с МС

Свят Преди 4 часа

Холивудската звезда Кристина Апългейт води мъчителна битка с множествената склероза. След скорошна хоспитализация близките ѝ споделят за „адската реалност“ и борбата ѝ за всеки нов ден, докато тя остава безпощадно откровена за болката си

Кралицата на попа се завърна: Мадона взриви Coachella заедно със Сабрина Карпентър

Кралицата на попа се завърна: Мадона взриви Coachella заедно със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 4 часа

Кралицата на попа Мадона се завърна триумфално на фестивала Coachella 20 години по-късно! Легендата се присъедини към Сабрина Карпентър за зрелищно шоу, изпълнявайки вечните хитове „Vogue“ и „Like A Prayer“ и загатвайки за нов албум

Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Почина баскетболната легенда Оскар Шмид

Свят Преди 4 часа

Бразилецът, известен с прозвището "Святата ръка“ оставя след себе си едно от най-внушителните индивидуални наследства в историята на играта

Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

Лавров: Време е за разговор със САЩ за икономическите връзки

Свят Преди 5 часа

Лавров заяви, че НАТО „не е в най-доброто си състояние“, но че Русия няма да се меси във вътрешните работи на Алианса

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Ирански канонерки стреляха по танкер в Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Това стана, след като Иран наложи отново ограничения върху плаването в жизненоважния морски път

"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

"Бейби бум": Рядък гривест козирог и още десетки животни се родиха в ловешкия зоопарк

България Преди 5 часа

През последните месеци в зоопарка се забелязва т. нар. бейби бум сред обитателите му

<p>Почина легендарна френска актриса от &quot;Хвани ме, ако можеш&quot;</p>

Отиде си легенда на френското кино - Натали Бай

Свят Преди 6 часа

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято

Русия порази украинско пристанище и електроцентрала, хиляди са без ток

Русия порази украинско пристанище и електроцентрала, хиляди са без ток

Свят Преди 7 часа

По първоначална информация няма жертви

Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

Говорителят на СРП: На година-две сме от "зомби апокалипсис" заради фентанила

България Преди 7 часа

Над 10 кг фентанил е задържан на територията на СДВР от началото на годината, стойността му е 500 000 евро

Камион се преобърна и разсипа тонове картофи на АМ "Тракия"

Камион се преобърна и разсипа тонове картофи на АМ "Тракия"

Свят Преди 8 часа

Инцидентът, станал рано тази сутрин, превърна района около Пловдив в истинско изпитание за шофьорите

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg
1

Облаци и дъжд в деня за размисъл

sinoptik.bg

След години тишина: Селин Дион се завръща с балада на френски

Edna.bg

Ванга показва гробницата на Бастет, заръчва човешки крак да не припарва до нея

Edna.bg

Баскетболистките на Монтана отново триумфираха с шампионската титла

Gong.bg

Българският ансамбъл завърши на 8-о място в многобоя за СК в Баку

Gong.bg

Стилияна Николова с бронзов медал на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Nova.bg

„Темата на NOVA”: В сянката на свободата (ВИДЕО)

Nova.bg