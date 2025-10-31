Любопитно

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

31 октомври 2025, 06:48
Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква
Източник: iStock/Guliver Images

Т радициите на Хелоуин произлизат от смесица от Самайн, келтският празник, отбелязващ края на лятната реколта, и християнските традиции, почитащи светци и мъченици. Лакомствата за Хелоуин и страшните костюми са само две древни традиции, които са оцелели. Днес един от най-обичаните ни хелоуински обичаи е дълбаенето на тикви. Това също съществува от много векове, с изключение на това, че в Ирландия са използвали ряпа и рутабага. Стара ирландска приказка обяснява произхода на фенера от тиква и как страшните кратуни са получили името си. Всичко се връща към един ужасен човек, когото хората наричали Стиснат Джак, и това е неговата история, пише Historic Mysteries.

Легендата за Стиснатия Джак

Това е само една версия на стара приказка за един гнусен пияница, един ковач, известен като Стиснатия Джак. Джак бил двуличен, измамен интригант, който процъфтявал, манипулирайки хората. Неговият егоистичен дух не притежавал и капка човечност или доброта към никого, а бездомните просяци само го отблъсквали. Слухът за неговата гнусна репутация стигнал до Сатаната, който проявил повече от мимолетен интерес към този зъл човек, затова той започнал да планира среща с него.

Една вечер в тъмните хълмове на селска Ирландия, един от дяволите на Сатана се престорил на мъртвец, чакайки Стиснат Джак да се натъкне на него. Когато Джак се натъкнал на тялото, в него се втренчило обезумяло лице с широко отворени очи и зла усмивка. Стиснат Джак веднага осъзнал, че времето му е изтекло и че дяволът е дошъл да вземе душата му. Той помолил за последна молба, която демонът изпълнил. Джак му казал, че иска още само едно питие, преди да се наложи да напусне света, и заведе дявола в най-близката кръчма.

Номерът с дявола в монетата

Едно питие прераснало в друго, а после и в още едно. Не след дълго консумацията им на алкохол надхвърлила очакванията и двамата не оставили нищо за пиене. Когато дошло време да се разплатят, Джак нямал пари. Той небрежно се обърнал към новия си приятел по пиене и предложил, тъй като е дявол с магически сили, просто да се превърне в сребърник, за да плати сметката. Дяволът се съгласил. Но вместо да плати, Джак пъхнал монетата в джоба си. Осъзнавайки, че Стиснатият Джак го е измамил, дяволът се опитал да се измъкне. Това обаче го вкарало в капан. Джак сключил сделка с дявола. Ако остави Джак на мира за десетилетие, ще го освободи от монетата – и сделката била сключена.

Капанът за ябълковото дърво

След като тази амнистия била постигната, дяволът отново намерил Джак, готов да го отведе в ада. Този път обаче Джак поискал ябълка от близкото дърво, за да утоли глада си по време на дългото пътуване. Докато дяволът избирал ябълка, Джак издълбал четири разпятия върху кората на дървото, хващайки злото същество в капан в клоните му. При условие, че Джак няма да отиде в ада, Джак отново предложил свободата си на демона. Отново нямал друг избор, освен да се подчини на желанията на мъжа. Стиснатият Джак продължил остатъка от живота си в безопасност, знаейки, че е надхитрил дявола не веднъж, а два пъти.

Джак завинаги броди по Земята

Дългогодишният алкохолизъм най-накрая си казал думата. Изглеждало, че Стиснатият Джак може да надхитри дявола, но не и смъртта, когато се озовал пред Перлените порти. Свети Петър го отпратил. Както много хора знаят, раят не би приветствал лъжлив, измамен пияница. Необезкуражен, Джак се отправил към ада, където неговият враг чакал своя момент да си отмъсти. Сатана също му отказал достъп, позовавайки се на споразумението, което са сключили, когато Джак бил още жив.

Въпреки че нито раят, нито адът позволили на Джак да влезе, Сатана изпълнил едно последно желание. Джак поискал жарава от огнените дълбини, за да му даде малко светлина, докато се скитал по света в тъмнина. Сатана взел един малък нажежен въглен и го дал на Джак. За да носи горящата си жарава, Джак намерил ряпа и я издълбал, превръщайки я в импровизиран фенер. Оттогава призракът на Джак можел да бъде видян да се скита безцелно из ирландската провинция. Винаги, когато местните видели мистериозни светлини, те казвали: „Това е просто Джак фенерът.“ По-късно терминът станал синоним на името на скитащия дух на Стиснатия Джак – фенер от тиква.

Галският произход на фенера от тиква

Тъй като злият Джак бил осъден да се скита по света до Деня на страшния съд, галската ирландска общност не искала духът му да посещава домовете им. Затова те взели предпазни мерки на 31 октомври, деня на келтския фестивал Самайн. На този ден духовете от подземния свят можели да преминат в света на живите. Духовете били привлечени от живите, така че всеки дом издълбавал заплашително лице в ряпа и брюква и го поставял на видно място на прага си с горящ въглен (или свещ), точно като фенера на Джак. Те се надявали, че това ще държи духовете, включително Джак, далеч.

През 19-ти и началото на 20-ти век ирландците емигрирали в Америка и донесли със себе си своите вярвания, празници и традиции. Те бързо осъзнали, че има вид тиква, характерна за Америка, която е по-голяма и по-подходяща за издълбаване на фенери от тиква. Разбира се, това била тиквата. И в същия ден като Самайн, 31 октомври, 145 милиона американци са си купили и издълбали домашно приготвен фенер от тиква, който да поставят на прага си.

Източник: Historic Mysteries    
Хелоуин Самайн Стиснат Джак Легенда Тиква Фенер от тиква Дявол Ирландия Ряпа Келтски традиции
