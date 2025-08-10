Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

П редставете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст. Тези региони наистина съществуват! Местните жители там нямат представа какво е деменция и остават активни и пълни с енергия.

Споделяме петте места на Земята, където хората живеят до сто и повече години.

Как се появиха „Сините зони“?

Преди близо 20 години изследователят и журналист Дан Бютнер предприема пътешествие по света с екипа си, за да открие общности с най-голям брой столетници.

Резултатът от това търсене беше откриването на пет уникални региона, наречени „Сини зони“.

Лома Линда, Калифорния, САЩ: Живот с 10 години по-дълъг

В американската синя зона Лома Линда живее общност от около 9000 адвентисти от седмия ден (Адвентистите от седмия ден са християнска протестантска деноминация, която почита съботата (седмия ден) като ден за покой и богослужение и вярва във Второто пришествие на Исус Христос - бел.ред.), които живеят до десет години по-дълго от средностатистическия американец.

Техният начин на живот се съсредоточава около предимно вегетарианска диета, редовна физическа активност и пълно отказване от тютюнопушене и алкохол.

Ключова част от рутината им е спазването на 24-часова събота, което помага за намаляване на стреса и укрепване на социалните връзки.

Проучванията показват, че адвентистите със здравословно тегло, активен начин на живот и ограничена или никаква консумация на месо имат по-ниско кръвно налягане, по-нисък холестерол и по-малко сърдечно-съдови проблеми.

Сардиния, Италия: Силни семейства и активен начин на живот

Клъстер от села в Сардиния е първата „Синя зона“, идентифицирана от Бютнер. Там броят на столетниците на глава от населението е близо десет пъти по-висок, отколкото в Съединените щати.

Жителите на Сардиния предпочитат пълнозърнест хляб, боб, зеленчуци, плодове и козе мляко. Умерената консумация на вино, според Бютнер, помага за намаляване на стреса, особено при мъжете.

Силните семейни връзки също играят ключова роля: живеещите в сплотени семейства са по-малко склонни да страдат от депресия и стрес.

Освен това, овчарите от Сардиния изминават повече от осем километра дневно, което е от полза за сърдечно-съдовата им система, мускулите и костите, без да натоварват ставите.

Окинава, Япония: Дълъг живот за жените и диета със сладки картофи

Хората от Окинава, субтропичен архипелаг, са известни с дълголетието си и ниските си нива на рак, сърдечни заболявания и деменция.

Жените в Окинава живеят по-дълго от всички други жени на планетата. Диетата им, предимно растителна, включва сладки картофи, пържени зеленчуци и тофу - храни, които са богати на хранителни вещества и са нискокалорични.

Повечето столетници в Окинава са прекарвали или все още прекарват време в градинарство. Това не само им осигурява физическа активност, но и осигурява снабдяване с пресни зеленчуци.

Ежедневното излагане на чист въздух също им помага да поддържат оптимални нива на витамин D през цялата година.

Никоя, Коста Рика: Слънце, калций и радост във физическия труд

Полуостров Никоя в Коста Рика е известен със слънцето си, планинските пейзажи и зашеметяващите плажове.

Местната вода има най-високо съдържание на калций в страната, което може би е причината жителите да имат ниски нива на сърдечни заболявания и здрави кости.

Столетниците в Никоя традиционно следват мезоамериканска диета (включваща тиква, царевица и боб) и предпочитат да ядат лека вечеря рано вечер.

Те също така прекарват много време на слънце, набавяйки си естествен витамин D. Бютнер отбелязва, че жителите на Никоя „намират радост в ежедневната физическа активност“, което допринася за дълголетието им.