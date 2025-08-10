Любопитно

Искате да живеете по-дълго? 5 прекрасни места може би крият тайната

Представете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст

10 август 2025, 07:04
Източник: iStock

П редставете си места, където хората не само живеят до сто години, но и се радват на пълноценен, активен живот в напреднала възраст. Тези региони наистина съществуват! Местните жители там нямат представа какво е деменция и остават активни и пълни с енергия. 

Споделяме петте места на Земята, където хората живеят до сто и повече години.

Как се появиха „Сините зони“?

Преди близо 20 години изследователят и журналист Дан Бютнер предприема пътешествие по света с екипа си, за да открие общности с най-голям брой столетници.

Резултатът от това търсене беше откриването на пет уникални региона, наречени „Сини зони“.

Лома Линда, Калифорния, САЩ: Живот с 10 години по-дълъг

В американската синя зона Лома Линда живее общност от около 9000 адвентисти от седмия ден (Адвентистите от седмия ден са християнска протестантска деноминация, която почита съботата (седмия ден) като ден за покой и богослужение и вярва във Второто пришествие на Исус Христос - бел.ред.), които живеят до десет години по-дълго от средностатистическия американец.

Техният начин на живот се съсредоточава около предимно вегетарианска диета, редовна физическа активност и пълно отказване от тютюнопушене и алкохол.

Ключова част от рутината им е спазването на 24-часова събота, което помага за намаляване на стреса и укрепване на социалните връзки.

Проучванията показват, че адвентистите със здравословно тегло, активен начин на живот и ограничена или никаква консумация на месо имат по-ниско кръвно налягане, по-нисък холестерол и по-малко сърдечно-съдови проблеми.

Сардиния, Италия: Силни семейства и активен начин на живот

Клъстер от села в Сардиния е първата „Синя зона“, идентифицирана от Бютнер. Там броят на столетниците на глава от населението е близо десет пъти по-висок, отколкото в Съединените щати.

Жителите на Сардиния предпочитат пълнозърнест хляб, боб, зеленчуци, плодове и козе мляко. Умерената консумация на вино, според Бютнер, помага за намаляване на стреса, особено при мъжете.

Силните семейни връзки също играят ключова роля: живеещите в сплотени семейства са по-малко склонни да страдат от депресия и стрес.

Освен това, овчарите от Сардиния изминават повече от осем километра дневно, което е от полза за сърдечно-съдовата им система, мускулите и костите, без да натоварват ставите.

Окинава, Япония: Дълъг живот за жените и диета със сладки картофи

Хората от Окинава, субтропичен архипелаг, са известни с дълголетието си и ниските си нива на рак, сърдечни заболявания и деменция.

Жените в Окинава живеят по-дълго от всички други жени на планетата. Диетата им, предимно растителна, включва сладки картофи, пържени зеленчуци и тофу - храни, които са богати на хранителни вещества и са нискокалорични.

Повечето столетници в Окинава са прекарвали или все още прекарват време в градинарство. Това не само им осигурява физическа активност, но и осигурява снабдяване с пресни зеленчуци.

Ежедневното излагане на чист въздух също им помага да поддържат оптимални нива на витамин D през цялата година.

Никоя, Коста Рика: Слънце, калций и радост във физическия труд

Полуостров Никоя в Коста Рика е известен със слънцето си, планинските пейзажи и зашеметяващите плажове.

Местната вода има най-високо съдържание на калций в страната, което може би е причината жителите да имат ниски нива на сърдечни заболявания и здрави кости.

Столетниците в Никоя традиционно следват мезоамериканска диета (включваща тиква, царевица и боб) и предпочитат да ядат лека вечеря рано вечер.

Те също така прекарват много време на слънце, набавяйки си естествен витамин D. Бютнер отбелязва, че жителите на Никоя „намират радост в ежедневната физическа активност“, което допринася за дълголетието им.

Източник: rbc.ua    
Сини зони Дълголетие Столетници Здравословен начин на живот Диета Физическа активност Намаляване на стреса Лома Линда Сардиния Окинава
biss.bg
dogsandcats.bg
Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Учени откриха ефективен начин да намалят консумацията на алкохол

Любопитно Преди 46 минути

Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

Свят Преди 9 часа

Провежда се разследване, за да се установи причината за експлозията

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Грък малтретирал сексуално онлайн български деца

Свят Преди 11 часа

Срещу мъжа е образувано наказателно дело от Дирекцията за борба с киберпрестъпността

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

Вандалски акт остави хиляди в русенско село без вода

България Преди 11 часа

Подаден е сигнал в полицията, а от местното ВиК дружество вече втори ден се опитват да подновят водоподаването

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“

България Преди 11 часа

Мерките ще се следят с електронни гривни

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

Пожар в Харманли, пламна гробище за автомобили

България Преди 12 часа

Огънят е достигнал до вилната зона на града

Българин изчезна в Охридското езеро

Българин изчезна в Охридското езеро

Свят Преди 12 часа

Местната полиция и водолазни екипи са започнали операция по издирване

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Самолет катастрофира в Румъния, загинали

Свят Преди 13 часа

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Мирът на Тръмп сблъска Турция и Иран

Свят Преди 13 часа

Иран обяви, че с Русия или без нея ще действа

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

Пожар пламна край Костинброд, активираха BG-Alert

България Преди 14 часа

Огънят обхваща сухи треви и храсти в района между селата Градец и Царичина

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Русия с контраоферта за Украйна, какво иска Путин

Свят Преди 15 часа

Путин е предал условията си на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

Полицията хвана 21 непълнолетни при акция във Варна

България Преди 16 часа

Специализираната акция е обхванала пет нощни заведения

Трише: За България еврото не е сериозна промяна

Трише: За България еврото не е сериозна промяна

България Преди 16 часа

Трише е една от най-емблематичните фигури в икономическата история на обединена Европа

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

Предаде се един от издирваните за най-голямата нелегална фабрика за цигари у нас

България Преди 16 часа

Властите все още търсят друг заподозрян – Стойчо Зарахиев Иванов

Снимката е илюстративна

Гневни пътници попречиха на ферибот да отплава от гръцко пристанище

Свят Преди 17 часа

Наложило се да се намеси бреговата охрана

Бедствено положение в пет селища в община Сунгурларе

Бедствено положение в пет селища в община Сунгурларе

България Преди 17 часа

40 души от дома за възрастни хора в село Славянци са евакуирани

