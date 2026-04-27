Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Meta започна тестването на ново приложение, наречено Instants. Новата услуга е фокусирана върху автентичността и бързото споделяне на снимки, като изображенията не могат да бъдат редактирани или качвани от галерията на смартфона, съобщава TechCrunch.

Основната характеристика на Instants

Ключовата функция на Instants е пълната липса на инструменти за обработка. Потребителите правят снимка с едно докосване и след това могат да добавят единствено текст.

Приложението блокира достъпа до галерията на телефона: потребителите могат да споделят само съдържание, заснето директно през вградената камера в самия момент. Снимките, които разработчиците наричат „instants“ (моменти), изчезват след 24 часа. Освен това получателят може да види снимката само веднъж. Разработчиците отбелязват, че тази функция прави съдържанието „максимално ефимерно и поверително“.

Завръщане към концепцията за „Близки приятели“

За разлика от основното приложение Instagram, което се превърна в платформа за блогъри и реклама, Instants се фокусира върху тесен кръг на общуване:

Съдържанието може да се споделя само с последователи, с които се следвате взаимно.

Налична е интеграция със списъка „Близки приятели“ (Close Friends).

Списъците с приятели са синхронизирани между основния акаунт и новото приложение.

От компанията твърдят, че този подход трябва да намали социалния натиск, при който потребителите се опитват да създават перфектно, но изкуствено съдържание за фийда си.

Конкуренция и наличност

Идеята за услугата е вдъхновена от популярни платформи като BeReal, Snapchat и Locket. Instagram се опитва да си върне потребителите, които търсят простота и искрено общуване без инфлуенсъри.

В момента Instants е достъпно за iOS и Android като част от тестове в Испания и Италия. Потребителите могат да избират дали да използват новата функционалност като отделно приложение или като вградена функция в стандартния Instagram. Графикът за глобално пускане все още не е оповестен, тъй като Meta събира отзиви от общността за финалното подобряване на продукта.