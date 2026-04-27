Любопитно

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

27 април 2026, 06:49
Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки
Източник: iStock/Getty Images

Meta започна тестването на ново приложение, наречено Instants. Новата услуга е фокусирана върху автентичността и бързото споделяне на снимки, като изображенията не могат да бъдат редактирани или качвани от галерията на смартфона, съобщава TechCrunch.

Основната характеристика на Instants

Ключовата функция на Instants е пълната липса на инструменти за обработка. Потребителите правят снимка с едно докосване и след това могат да добавят единствено текст.

Приложението блокира достъпа до галерията на телефона: потребителите могат да споделят само съдържание, заснето директно през вградената камера в самия момент. Снимките, които разработчиците наричат „instants“ (моменти), изчезват след 24 часа. Освен това получателят може да види снимката само веднъж. Разработчиците отбелязват, че тази функция прави съдържанието „максимално ефимерно и поверително“.

Завръщане към концепцията за „Близки приятели“

За разлика от основното приложение Instagram, което се превърна в платформа за блогъри и реклама, Instants се фокусира върху тесен кръг на общуване:

Съдържанието може да се споделя само с последователи, с които се следвате взаимно.

Налична е интеграция със списъка „Близки приятели“ (Close Friends).

Списъците с приятели са синхронизирани между основния акаунт и новото приложение.

От компанията твърдят, че този подход трябва да намали социалния натиск, при който потребителите се опитват да създават перфектно, но изкуствено съдържание за фийда си.

Конкуренция и наличност

Идеята за услугата е вдъхновена от популярни платформи като BeReal, Snapchat и Locket. Instagram се опитва да си върне потребителите, които търсят простота и искрено общуване без инфлуенсъри.

В момента Instants е достъпно за iOS и Android като част от тестове в Испания и Италия. Потребителите могат да избират дали да използват новата функционалност като отделно приложение или като вградена функция в стандартния Instagram. Графикът за глобално пускане все още не е оповестен, тъй като Meta събира отзиви от общността за финалното подобряване на продукта.

Източник: rbc.ua    
Instants Meta ново приложение автентичност бързо споделяне нередактирани снимки ефимерно съдържание близки приятели намаляване на социален натиск споделяне на снимки
Снимката е илюстративна

Започва поетапно спиране на парното в София от утре

България Преди 8 часа

Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Любопитно Преди 9 часа

Ангелът на Victoria's Secret сподели в петък чрез стори в Instagram огромна флорална аранжировка от жълти, розови, червени и бели цветя – подарък от 51-годишния носител на „Оскар“

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Свят Преди 10 часа

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Свят Преди 10 часа

Експерт по четене по устни разкри паническата реакция на Джей Ди Ванс при стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон. Докато „Сикрет сървис“ евакуира Първата дама и вицепрезидента, Тръмп потвърди за ранен полицай и разказа за травмата, преживяна от Мелания

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

Илияна Йотова: Инцидентът с Тръмп показва колко крехка е сигурността

България Преди 11 часа

Според президента е необходимо всички политически, държавни и обществени лидери ясно да осъдят подобни действия

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

"Продължаваме промяната“ свика Национален съвет за равносметка и коалиционно споразумение

България Преди 11 часа

Основна тема е и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика

Емил Дечев

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

България Преди 12 часа

Няма информация Делян Пеевски и Десислава Атанасова да са пътували в един и същи самолет, каза още министърът

<p>Скритият детайл в бележката на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха</p>

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Любопитно Преди 12 часа

Принцесата на Уелс почете Деня на Анзак с трогателен жест и безупречен стил. Скрит детайл в личното ѝ послание и необичайният ѝ подпис под венеца, положен от името на крал Чарлз III, предизвикаха вълна от коментари сред кралските фенове

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

България Преди 13 часа

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Любопитно Преди 13 часа

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

Снимката е илюстративна

Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

България Преди 14 часа

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Свят Преди 14 часа

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

България Преди 15 часа

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Любопитно Преди 15 часа

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Свят Преди 15 часа

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Свят Преди 16 часа

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

