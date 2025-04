Има нещо специално в метеоритите, които се сблъскват със Земята

Г оляма част от това, което учените знаят за ранната Слънчева система, е получено от метеорити – древни скали, които пътуват в Космоса и оцеляват след огненото си навлизане в земната атмосфера, пише sciencealert.

Сред метеоритите един вид, наречен въглеродни хондрити, се отличава като най-примитивен и дава уникален поглед към зараждането на Слънчевата система.

Въглеродните хондрити са богати на вода, въглерод и органични съединения. Те са „хидратирани“, което означава, че съдържат вода, свързана в минералите на скалата – компонентите на водата са заключени в кристалните им структури. Много изследователи смятат, че тези древни скали са изиграли решаваща роля в доставянето на вода на ранната Земя.

Преди да се сблъскат със Земята, скалите, които пътуват в Космоса, обикновено се наричат астероиди, метеори или комети – в зависимост от техния размер и състав. Ако парче от някой от тези обекти стигне до Земята, то се превръща в „метеорит“.

От наблюденията на астероиди с телескопи учените знаят, че повечето от тях са богати на вода и имат въглероден състав. Моделите предвиждат, че повечето метеорити – повече от половината – също трябва да са въглеродни. Но по-малко от 4% от всички метеорити, открити на Земята, са такива. Защо тогава има такова несъответствие?

Къде са въглеродните хондрити?

В изследване, публикувано в списание Nature Astronomy на 14 април 2025 г., екип от учени се опитва да отговори на този вековен въпрос: Къде са всички въглеродни хондрити?

Мисии за връщане на проби

Именно желанието да се изучат тези древни скали стои в основата на последните космически мисии за връщане на проби. Мисиите OSIRIS-REx на NASA и Hayabusa2 на JAXA промениха значително представите на учените за примитивните, богати на въглерод астероиди.

Метеоритите, които се намират на Земята, са изложени на въздействието на дъжд, сняг и растителност, което може значително да ги промени и да затрудни анализа. Затова мисията OSIRIS-REx се отправи към астероида Бенну, за да вземе непроменена проба. Това позволи на учените да изследват състава на астероида в най-чистия му вид.

По подобен начин, пътуването на Hayabusa2 до астероида Рюгу осигури непокътнати проби от друг, също толкова богат на вода астероид.

Заедно, тези мисии дадоха възможност на планетарни учени като мен да изследват девствени, крехки въглеродни материали от астероиди – пряк прозорец към градивните елементи на нашата Слънчева система и произхода на живота.

