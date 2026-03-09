Илон Мъск и мечтата „Джурасик парк“: Милиардерът взриви мрежата

Разговор в социалните мрежи, в който участва Илон Мъск, възроди дебата дали науката един ден може да пресъздаде изчезнали видове, подобни на тези, показани в Джурасик парк и очаквано стана хит в мрежата.

Разговорът започна, след като технологичният предприемач Никита Бир написа в X, че смята, че идеята за създаване на реален проект в стил „Джурасик парк“ вече може да бъде „финансирана“.

Мъск отговори на публикацията с думите: „Надявам се някой да успее да направи това“, коментар, който бързо привлече внимание онлайн.

“I hope someone makes this work!” pic.twitter.com/urPH9xlBZD — SMX 🇺🇸 (@iam_smx) March 5, 2026

По-ранни дискусии в технологичния свят

Идеята за създаване на видове, подобни на динозаври, чрез биотехнологии е обсъждана и преди. През 2021 г. Макс Ходак, бивш съосновател на Neuralink, написа в социалните мрежи, че технологичният напредък един ден може да позволи на учените да създават нови екзотични животински видове.

Ходак заяви, че теоретично може да бъде възможно да се създаде среда, наподобяваща тази в „Джурасик парк“, чрез генетично инженерство и селективно развъждане в продължение на много години. Той обаче отбеляза, че подобни животни няма да бъдат генетично автентични динозаври.

Той също така повдигна по-широки въпроси за биоразнообразието, като предположи, че учените биха могли умишлено да създават ново биологично разнообразие, вместо само да съхраняват съществуващите видове.

Научните ограничения остават

Въпреки напредъка в клонирането и генетичното инженерство, учените казват, че пресъздаването на динозаври остава изключително трудно.

Изследователите успешно са клонирали няколко животни, включително овце, вълци, котки и маймуни. Един от най-известните примери е овцата Доли, създадена през 1996 г.

По-скоро наскоро учените също са клонирали застрашени животни, като например чернокракия пор в САЩ, като част от усилията за опазване на природата.

Въпреки това пресъздаването на динозаври представлява сериозно предизвикателство, защото ДНК не се запазва в продължение на десетки милиони години. Меките тъкани, които могат да съдържат генетичен материал, се разпадат много преди да се образуват фосили.

Вдъхновение от научната фантастика

Концепцията за възкресяване на динозаври стана широко известна чрез „Джурасик парк“, базиран на романа на Майкъл Крайтън. В историята учените извличат ДНК на динозаври от праисторически насекоми, уловени в кехлибар, и я използват, за да създадат генетично живи динозаври за тематичен парк. Проектът в крайна сметка излиза извън контрол.

Макар че идеята остава твърдо в сферата на научната фантастика, бързият напредък на биотехнологиите и редактирането на гени подхранва продължаващия дебат за „възкресяване на изчезнали видове“ и дали хората един ден биха могли да върнат към живот изгубени видове.

Засега учените казват, че връщането на динозаврите към живот все още е далеч отвъд сегашните научни възможности, дори ако идеята продължава да пленява общественото въображение.