Японец мълча 20 години след семеен спор, но продължи да живее с жена си

К лючът към дългия и успешен брак е тема, която се обсъжда непрекъснато. Въпреки че добрата комуникация обикновено е основен фактор, японска двойка успя да остане женена в продължение на 20 години, без да разговаря помежду си. Причината за тяхното мълчание е изненадваща.

Представете си предизвикателството да живеете с партньор, който постоянно избягва разговорите. Точно такъв беше случаят с японската двойка от района на Нара. Връзката на Оту Катаяма и съпругата му Юми премина през труден период, който продължи две десетилетия. Оту живееше с децата и съпругата си, но усилията на Юми да започне разговор с него често се сблъскваха с липса на истински отговори. Вместо това, съпругът й предава мнението си чрез невербални сигнали, като кимане или сумтене.

Шокиращо е, че на Юми никога не й е хрумвало да поиска развод или раздяла. Двойката дори посреща трето дете, въпреки че Оту не казва нито дума на Юми през цялото това време.

