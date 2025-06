Ягодова Луна в Стрелец: Време за шокиращи истини и преобразяване

С трелите са насочени нагоре, височините зоват — пълната Ягодова луна вече изгря и засия на 11 юни 2025 г. в 10:44 ч. българско време, достигайки своя пик на 20 градуса в знака на Стрелеца.

Тази година, заради т.нар. Голям лунен застой и близостта до лятното слънцестоене, Ягодовата луна ще бъде най-ниско стоящата луна, която сме наблюдавали от десетилетия.

Пълнолунието винаги символизира освобождаване — както буквално, така и метафорично. Но когато се случва в обичащия истината Стрелец, това изваждане на повърхността се усилва многократно. Пригответе се за разкрития, които могат да бъдат шокиращи, дълбоки и трансформиращи.

На олтара на честността, Луната в Стрелец ни подканя да предпочетем бавното натрупване на мъдрост пред незабавните, макар и допаминово стимулиращи, безсмислици. Погледнете в коя сфера от живота ви се намира Стрелец според наталната ви карта — там ще се насочи лъчът на истината.

Strawberry moon 2025: how to see tonight’s full moon and what it means for you https://t.co/vl1kHNCKPq

Тази Луна е още по-мощна, защото Юпитер — нейният управител — току-що е влязъл в знака на своята екзалтация: Рак, управляван от самата Луна. Това символизира пълна автономия и суверенност: време, в което и ние можем да изразим себе си автентично, с любопитно състрадание вместо с осъдителна строгост.

Стрелецът, представен от кентавъра, обединява животинското желание с божествения стремеж. Тази Луна въплъщава духа на „стреляй, колкото искаш“ и ни пита: защо се съмняваме в способността си да получим това, което желаем? От какво се страхуваме? Какво чакаме?

Зовът на дивото е ясен — да се оставим на поривите на свободата, да се върнем към природата, да тичаме боси и да се отдадем на радостта.

По време на пълнолунието все още ще се усеща напрежението от квадратурата между Венера и Плутон — аспект, който разкрива теми като ниско самочувствие, ревност, манипулация и контрол.

Задайте си въпроса: какво във вас все още търси любов, но бива изключвано? Къде се вкопчвате прекалено здраво? И как тази хватка ви изтощава?

Плутон не е лесен — той разрушава, за да създаде наново. Връзките, които отпаднат в този период, вероятно вече не ви служат. Освобождаването носи растеж.

Пълнолунието в Стрелец е част от огнен гранд тригон с Марс в Лъв и Хирон в Овен. Това създава мощна синергия между волята, визията и изцелението.

Марс казва: „Не се страхувай от нищо.“

Луната отговаря: „Всичко е възможно.“

Хирон добавя: „Твоята болка е източник на сила.“

Време е да говорим своята истина, да вървим с достойнство и да преминем от ролята на жертва към ролята на мъдър оцелял.

Пълнолунието възниква, когато Луната е точно срещу Слънцето — този път в ос Близнаци–Стрелец. Слънцето в Близнаци внася лекота, движение и търсене на отговори, докато Луната в Стрелец ни кара да се стремим към по-големи истини.

Двете зодии споделят любовта към откривателството и свободата. Морският биолог и писател Рейчъл Карсън, със Слънце в Близнаци и Луна в Стрелец, изразява това най-добре:

„Един от начините да отворите очите си е да се запитате: ‘Ами ако никога преди не бях виждала това? Ами ако знаех, че никога повече няма да го видя?’”

Look up tonight for something sweet!



The full Strawberry Moon, named by the Algonquin tribes for the time of year that berries ripen, will take to the night skies on June 10-11. pic.twitter.com/GKr41bGUUV